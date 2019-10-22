Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства. Ранее «Лента» и «Ашан» рассказали газете «Ведомости» и ТАСС об уведомлениях от поставщиков о повышении цен на гречку на 20–30%.

«Ценовая ситуация на рынке гречневой крупы стабильна. В сентябре отмечен незначительный рост оптовых цен. По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей 13,6 руб. за килограмм, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет»,— утверждают в Минсельхозе (цитата по «Интерфаксу»). Рост цен позволит производителям выйти на уровень рентабельности, считают в ведомстве.

В Минсельхозе ожидают урожая на уровне средних показателей — около 750 тыс. т. Как объясняет министерство, в 2017 году был рекордный урожай гречихи, что привело к снижению цены сельхозпроизводителей в 2018 году в четыре раза.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила ТАСС, что в текущем году не ожидается дефицита крупы. Там отметили, что в России есть «резерв» в виде импорта гречихи из Китая.

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