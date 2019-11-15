Воины травы

На фоне прироста жилья и роста населения в Москве с каждым годом обостряются проблемы с парковкой. «Синие ведерки» недавно опубликовали фотографию, как в Путилково водители на ночь паркуются прямо посреди дороги. Нормальным для спальных районов стало выезжать из заставленных транспортом дворов по 30–40 минут.

Не удивительно, что каждый клочок свободной земли автомобилисты пытаются использовать для хранения машин. Обвинять их в этом нельзя. Так сложилось исторически, что в городе много машин. При этом порядочные москвичи никогда не припаркуются на свежем газоне с цветами, а вот на куске пыльной земли непонятного назначения, где никогда ничего не росло, машины ставят — и ничего криминального в этом нет. Особенно если ты не создаешь никому помех. Понятно, что есть люди неадекватные, но от них никуда не денешься.

Позиция города, как видим, несколько иная. Все газоны (и так называемые газоны) занесены в закрытый реестр зеленых насаждений. С 2015 года для борцов с уничтожителями зелени и любителями парковаться на неопознанных кусках земли мэрия выпустила приложение «Помощник Москвы» (короткое название — ПАК ПМ). Фотографируешь машину нарушителя, отсылаешь на сервер, МАДИ проверяет по реестру, присылает по почте штраф. В пыльной земле на самом деле могут быть ростки травы — вы их убиваете, утверждают московские суды.

Многим москвичам такая позиция не нравится. «Помощника Москвы» ругают. Мэрия в ответ говорит: мол, вы что — за уничтожение городских газонов? Жители отвечают: да тут газон только по реестру, по факту это кусок мертвого грунта — дайте нам спокойно поставить машину. Спор продолжается бесконечно и, скорее всего, закончится нескоро.

Последние четыре года не утихают дискуссии вокруг юридического статуса «Помощника Москвы». К этой теме интерес особенный. Столичные власти считают, что ПАК ПМ работает как камера на столбе: гражданин фотографирует машину, МАДИ выписывает штраф, «письмо счастья» уходит по почте. Оппоненты спорят: камера на столбе — это прибор, точно замеряющий место и время фиксации нарушений, прошедший поверку и имеющий статус средства измерения. Кто проверял и измерял точность работы смартфонов с приложением? Тем более что с определением координат в столице в последнее время проблемы: то человек в Шереметьево оказался, то во Внуково.

Можно ли доверять смартфонам, если они ошибаются на 20 км, а нужно узнать расположение машины на газоне с точностью до метра?





Впрочем, департамент транспорта продолжает утверждать, что все законно и чудесно работает.

Новая волна обсуждения началась после июньского постановления пленума Верховного суда (.pdf), в котором было сказано буквально следующее: фотографирование на телефон не то же самое, что фотосъемка с камеры на столбе. Фотографию МАДИ может получить, но «письма счастья» рассылать нельзя: для штрафа получить разъяснения у водителя. Мало ли кто что там фотографировал и при каких обстоятельствах. Началась волна судебных решений, штрафы за газон стали отменять. Власти в срочном порядке начали доказывать, что «Помощник Москвы» — это автоматическая камера, получив сертификаты организаций с труднопроизносимыми названиями, выпустив обновление софта и серию пресс-релизов в стиле «у нас все хорошо». Население после этого как-то смирилось: мол, были штрафы за газон и будут снова.

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Однако юридический статус «Помощника» все-таки пошатнулся, и пока не ясно, к каким последствиям это приведет.

Во-первых, от фотографий ПАК ПМ уже отказались гаишники. Раньше можно было прислать через смартфон фото стоящей на тротуаре машины, чтобы автовладелец получил из ГИБДД штраф на 3 тыс. руб. С 25 июня постановления с помощью ПАК ПМ Госавтоинспекция не выносит — это “Ъ” официально подтвердили в столичной полиции. Решение связано с позицией Верховного суда, поясняют там.

Во-вторых, Росстандарт говорит, что ПАК ПМ — это не средство измерения. Почему это важно? Потому что, согласно ст. 1.5 КоАП, инспекция должна доказывать вину нарушителя, действует презумпция невиновности. Исключение сделано для случаев, когда совершено нарушение в области благоустройства (стоянка на газоне) и зафиксировано с помощью «специальных технических средств». Иными словами, «средство» сделало фотографию, вам прислали штраф — и теперь докажите, что это были не вы. К таким «средствам» приравниваются, согласно ст. 26.8 кодекса, «измерительные приборы, утвержденные в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку».

В Росстандарте на запрос “Ъ” дали пояснения: в состав «Помощника Москвы» входят не только мобильные приложения и смартфоны, но и серверы, базы данных, компьютеры операторов и администраторов. В состав ПАК ПМ также входит устройство по синхронизации частоты и времени — оно-то зарегистрировано как средство измерений, но сам комплекс — нет. Есть даже заключение экспертизы на этот счет. Причем с 2017 года позиция Росстандарта не менялась: «Смартфоны используются для фото- и видеофиксации места правонарушения, а также для помощи в подтверждении гражданами адреса места правонарушения. Гражданин может выступать в качестве свидетеля. Измерение координат в ПАК ПМ не осуществляется».

Получается интересная ситуация, когда сразу несколько органов власти, причем федерального уровня, открыто признают, что к «Помощнику Москвы» есть вопросы. Но приложение используется и запреты никто накладывать не собирается.

“Ъ” задал вопрос Росстандарту: а как же штрафы? Ведь ПАК ПМ не средство измерения. В агентстве отвечают аккуратно: «Вопрос о правомерности использования ПАК ПМ при фиксации правонарушений не входит в сферу компетенций Росстандарта». ГИБДД ПАК больше не использует, но региональные штрафы за нарушение в области благоустройства в компетенцию полиции не входят. Поэтому со стороны МВД, видимо, каких-либо действий ожидать не приходится. Известно, что депутат Госдумы Вячеслав Лысаков планирует обратиться с письмом по поводу сложившейся ситуации в администрацию президента, но как на это отреагируют в Кремле — не понятно.

“Ъ” спросил, что по этому поводу думают в департаменте транспорта Москвы. Любопытная деталь: если раньше на вопросы СМИ о «Помощнике Москвы» отвечала МАДИ, то теперь приложение курирует Центр организации дорожного движения (ЦОДД), руководителем которого недавно стал Михаил Кизлык — изобретатель «Помощника Москвы».

Приводим полный ответ ЦОДД на запрос “Ъ”:

«ПАК "Помощник Москвы" сертифицирован в установленном порядке после постановления пленума Верховного суда. 15 июля 2019 года проведена плановая поверка средства измерения "Метроном" версии 300, Госреестр 56465–14 зав. №030111203230 (свидетельство о поверке ФБУ "Ростест Москва" №СП 2619491 от 15.07.2019). 18 июля 2019 года получены обновленные сертификаты ВГУП ВНИИМС и ВГУП ВНИИФТРИ (сертификат соответствия №ТП 134–19 от 18.07.2019). 23 июля 2019 года выпущена новая версия ПАК ПМ, с помощью которой фиксируется более 3 тыс. нарушений ежедневно. Решение о законности применения ПАК ПМ может быть принято лишь в судебном порядке, и она подтверждается положительными решениями суда (более 50 положительных решений суда): работа ПАК ПМ после обновления поддержана Московским городским судом (например, №4а-6515/2019 от 14.10.2019), Тверским районным судом (например, №12–2328/2019 от 07.10.2019), что говорит о соответствии "Помощника Москвы" требованиям законодательства РФ и законности и возможности его применения для администрирования правонарушений на территории города».