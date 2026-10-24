Депозиты держат планку

«Банки довольно хорошо понимают логику ЦБ. Мы видим, что последние как минимум 2-3 месяца ставки по вкладам перестали снижаться, а то и начали расти, хотя и очень незначительно. А раз растут ставки по вкладам, то, конечно, перестают снижаться и начинают немножко расти ставки по кредитам. В частности, некоторые банки начали поднимать ставки по рыночной ипотеке. Видят, что спрос начал восстанавливаться. Темпы роста кредитования меньше, чем были во время кредитного бума, но все равно остаются значительными. По крайней мере, четкий тренд наметился. И что особенно важно, крупные банки за последние пару месяцев, пусть и незначительно, но начали поднимать ставки по долгосрочным вкладам и страхуются, потому что банки столкнулись с существенным оттоком ликвидности. Но это было связано не с ключевой ставкой, а с тем, что по разным причинам, в том числе из-за сбоев в интернете и логистических атак, весь 2026 год растет спрос на наличные деньги.