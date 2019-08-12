«Помощнику Москвы» развязали руки

Столичные власти отреагировали на постановление пленума Верховного суда (ВС), запретившее отправлять автовладельцам «письма счастья» с фотографиями, сделанными на смартфоны. Документ поставил под угрозу приложение «Помощник Москвы», которым пользуются сотни тысяч москвичей и получают за съемку нарушителей вознаграждение от города. Власти доработали программу, добавив в нее больше автоматических функций, и получили сертификаты, подтверждающие законность софта. «Помощник Москвы», несмотря на доработки, не может считаться автоматической камерой, утверждают эксперты, а значит, «письма счастья» гражданам приходить не должны.

В пятницу департамент транспорта Москвы сообщил о выходе новой версии приложения «Помощник Москвы». Программа разработана «с учетом пожеланий пользователей и рекомендаций постановления пленума Верховного суда РФ №20 от 25 июня 2019 года», отметили в ведомстве.

Разработанный в 2015 году программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) включает в себя приложение, позволяющее гражданину фотографировать и снимать на видео чужие автомобили, которые, как он считает, нарушают правила парковки. Фото отправляются в центр обработки данных, после чего автовладельцам приходят штрафы от МАДИ, АМПП и ГИБДД. «Помощником» пользуются более 400 тыс. москвичей, за три года на основе фотографий вынесено более 800 тыс. постановлений. Подобная практика вызывает негативную реакцию среди жителей: многие считают, что фотографии не всегда тщательно проверяются, при этом самые активные «охотники» за нарушителями получают от мэрии баллы, которые можно потратить на оплату парковочного счета или покупку чехла для телефона. Были попытки оспорить применение ПАК ПМ в судах, но все закончились неудачей.

Однако 26 июня ВС постановлением пленума пояснил для нижестоящих судов: если съемка ведется с помощью телефона, то это не считается автоматической фиксацией нарушений.

Иными словами, нельзя отправить автовладельцу «письмо счастья». Собственника машины должны вызвать на разбирательство, выяснить, кто был за рулем, провести расследование, доказав, что конкретный водитель нарушил ПДД. В случае со стационарными камерами, напомним, презумпция невиновности не действует: автовладелец должен доказать, что не нарушал или что за рулем был другой человек.

После выхода постановления пленума СМИ сообщали, что фиксация нарушений с помощью «Помощника» фактически была парализована: снимки можно было отправить, но штрафы не выносились. В мэрии это не подтвердили и не опровергли.

«Теперь "Помощник Москвы" более автоматизирован,— рассказали в департаменте транспорта.— Переход от распознавания номера автомобиля к фотографии, а потом к съемке видео происходит автоматически, без касания экрана пользователем. Приложение само определяет, какие виды нарушений можно зафиксировать в конкретном месте». Кроме того, фиксация нарушения начинается только в том случае, если камера находится в стационарном положении и автомобиль нарушителя попадает в поле ее обзора. Новая версия «Помощника» получила также сертификаты во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологической службы, Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, Росстандарте.

«Обновлены все необходимые свидетельства и методики, подтверждающие работу приложения в автоматическом режиме»,— заявили в департаменте. Теперь, полагают там, ПАК ПМ считается законным.

Отметим, что теперь позиция департамента должна быть подтверждена решением одного из московских судов, если туда обратится водитель, желающий оспорить штраф, вынесенный с помощью ПАК ПМ. С момента выхода постановления пленума ВС суды таких исковых заявлений не рассматривали.

«Имеет значение лишь то, куда и кем направляется камера устройства или гаджета,— говорит юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева.— Если камеру наводит человек, сам решая, какую машину сфотографировать, то это не может быть автоматической фиксацией. Автофиксация — это когда камера сама фиксирует весь поток дорожных событий, попадающих к ней в объектив». «Автоматический режим означает фиксацию события без какого-либо участия человека,— добавляет эксперт по дорожным камерам Григорий Шухман.— Кроме того, измерение координат при надзоре за движением относится к сфере государственного регулирования. А это, в свою очередь, требует применения средств измерения координат утвержденного типа с поверкой. Смартфоны граждан таковыми не являются».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков также уверен, что ПАК ПМ по-прежнему нельзя применять для упрощенного вынесения штрафов без вызова собственника машины. Он напомнил, что Госдума еще не приняла закон (находится на рассмотрении), который позволит наказывать нарушителей по фото и видеоматериалам с мобильных приложений. Законопроект такой есть, он разрабатывается, напомним, уже несколько лет по поручению президента. Но речь о новой программе федерального уровня. Софт готовится Минкомсвязью— на него планируется потратить 2,7 млрд руб. Судьба столичного ПАК ПМ после запуска федеральной программы остается пока неизвестной.

Иван Буранов