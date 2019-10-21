Как припарковаться на 500 тысяч рублей

Москвичка Елена Иванова обнаружила, что должна столичному Администратору московского парковочного пространства (АМПП) 500 тыс. руб. Такова общая сумма штрафов, которую вынесли инспекторы за полгода за неоплату парковки. Парковочное разрешение госпожа Иванова оформила еще весной, но АМПП его отозвал из-за долга по штрафам. Девушка об этом ничего не знала, продолжая парковаться в центре города: «письма счастья» приходили в почтовый ящик, который никто давно не проверял. В АМПП пообещали проверку, но настаивают на том, что сотрудники действовали законно и порекомендовали госпоже Ивановой обратиться в суд.

До 2014 года москвичка Елена Иванова жила недалеко от метро «Белорусская», потом переехала вместе с мужем в Замоскворечье. С весны 2019 года она живет в Пестовском переулке на Таганке. Зарегистрировавшись по новому месту жительства, госпожа Иванова решила получить резидентское парковочное разрешение на свой VW Tiguan, обратившись для этого в центр «Мои документы». В марте разрешение было получено.

«С тех пор про парковочные штрафы мы не беспокоились, поскольку были уверены, что все у нас нормально,— рассказала “Ъ” Елена Иванова.— В мае и сентябре мы ездили за границу, проверяли штрафы на портале госуслуг и на сайте судебных приставов, никаких записей о долгах не было».

Проблемы обнаружились этой осенью, когда госпожа Иванова решила продать VW Tiguan через trade-in в одном из автосалонов. «Когда мы приехали забирать новую машину, то сотрудники компании сказали, что им надо проверить наш старый автомобиль на обременения,— рассказывает Елена Иванова.— И тут выяснилось, что у приставов на мне "висит" 15 исполнительных производств, заведенных в связи с неоплатой пятитысячных штрафов. Я сразу поняла, что это, скорее всего, за парковку, и очень удивилась». Обратившись в сервисный центр «Московский транспорт», госпожа Иванова выяснила, что за ней числится 85 неоплаченных штрафов, каждый по 5 тыс. руб. на общую сумму 425 тыс. руб. С учетом еще 15 постановлений находящихся у ФССП общая сумма долга, таким образом, составляет полмиллиона руб.

Также выяснилось, что резидентное разрешение не действует еще с начала апреля, поэтому все парковки за полгода не были оплачены. Действие разрешения было приостановлено по решению АМПП, поскольку за Еленой Ивановой числился долг по штрафам. «Но на момент оформления разрешения меня проверяли, долгов не было, что крайне странно»,— рассказывает она. Так или иначе, письма о прекращении разрешения приходили по месту регистрации, но госпожа Иванова их не получала.

«Письма счастья» за неоплаченную парковку АМПП отсылал по адресу, где Елена Иванова не живет с 2014 года.

«Там почтовый ящик вообще давно не запирается. Прежняя соседка выгребает из него всю рекламную макулатуру и просто выбрасывает»,— говорит она. Тем не менее именно этот адрес был указан в регистрационных документах на Tiguan, который госпожа Иванова купила в 2014 году. Сведения эти впоследствии попали в информационную систему МВД, откуда АМПП и берет данные для постановлений. «Я понятия не имела, что при смене места регистрации надо уведомлять об этом ГИБДД,— признается Елена Иванова.— Но при оформлении разрешения я сообщила новый адрес регистрации АМПП, он у них точно был в системе. Но штрафы они продолжали присылать по старому адресу. Мне потом объяснили: за штрафы и разрешения отвечают разные отделы, информацией они не обмениваются».

Елена Иванова говорит, что будет пытаться обжаловать штрафы через суд. «Для начала надо разобраться, почему же так вышло,— говорит она.— Уверена, что аргументы АМПП будут железобетонными, поскольку они действовали строго по закону и меня обо всем уведомляли, как полагается. Думаю, что произошел какой-то сбой системы, который не должен был случиться. Но доказать это будет крайне сложно».

История госпожи Ивановой, которую она изложила в понедельник у себя в Facebook, собрала много негативных откликов и перепостов. В пресс-службе АМПП пояснили: на момент выдачи парковочного разрешения срок оплаты штрафов еще не истек, поэтому препятствий к выдаче резидентного разрешения не было. «Мы понимаем, что автомобилистка попала в очень неприятную ситуацию, однако ГКУ АМПП действуют строго в рамках закона, поэтому в случае несогласия с выписанными постановлениями автомобилистке необходимо обратиться в суд»,— считают в учреждении. В АМПП напомнили, что, согласно ст. 29.11 КоАП, постановления направляются «Почтой России» по адресу, указанному при регистрации автомобиля: для того чтобы получать штрафы по новому адресу, автомобилистка должна была сообщить об его изменении в ГИБДД. В учреждении утверждают, что направляли письма о приостановки разрешения по новому адресу, указанному госпожой Ивановой при оформлении парковочного разрешения, но они вернулись назад, как невостребованные.

«Данные о постановлениях могли не отображаться на информационных порталах, так как для того, чтобы их получать, нужно указать не только водительское удостоверение, как сделала автомобилистка, но и госномер автомобиля,— пояснили в АМПП.— Подчеркнем, что сведения на порталах носят только информационный характер. Официальный способ уведомления автовладельца о наличии штрафа — это почтовое отправление. Мы всегда идем навстречу водителям, но и автомобилистам следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты». На данный момент парковочное разрешение госпожи Ивановой действует, отметили в АМПП, хотя другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления. «Мы тщательно изучим данную ситуацию, но рекомендуем автомобилистке обращаться в суд»,— заявили в ведомстве.

«Проблема в том, что граждане ожидают от действий государства какой-то логики и здравого смысла,— говорит координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Если ты меняешь место регистрации, то государство об этом знает и автоматически уведомляет об этом все органы власти. И почту тебе присылают туда, где ты официально зарегистрирован. Так должно быть. У нас же почему-то надо ехать в ГИБДД, за деньги вносить изменения в СТС. Неудивительно, что не все об этом помнят, так как это нелогично и противоречит здравому смыслу».

Органы власти явно злоупотребляют принципом «незнание закона не освобождает от ответственности», добавляет господин Шкуматов.

«Уверен, что по системе было видно, что Елена Иванова упорно ничего не оплачивает,— говорит он.— Инспекторов АМПП это должно было как-то насторожить: возможно, есть какая-то ошибка. Найти мобильный Елены Ивановой, ее профиль в Facebook, в конце концов, не составило бы труда, чтобы известить и предупредить ее, выяснить, в чем дело. Но АМПП ограничилось просто выполнением формальной обязанности. Как говорил классик "претензий к пуговицам нет"».

Федеральная информационная система ГИБДД, из которой АМПП берет данные о собственниках машин, сегодня не может автоматически получать данные о смене места регистрации, говорит источник “Ъ”, знакомый с работой системы. У курирующего регистрацию и паспорта Главного управления по вопросам миграции МВД (создано в 2016 году после ликвидации ФМС) до сих пор нет единой информационной системы. В перспективе автоматический обмен данными планируется, по крайней мере в рамках одного субъекта федерации: если москвич переезжает из одного района в другой, то ездить в ГИБДД не надо будет. Такая возможность уже заложена в законе «О государственной регистрации транспортных средств», который вступает в силу с 1 января 2020 года, но когда конкретно она будет реализована на практике — пока не ясно.

Иван Буранов