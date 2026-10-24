В Софии убили вице-президента Олимпийского комитета Болгарии

О стрельбе в полицию сообщил рабочий из дома господина Бинева. Чиновник был убит выстрелом в голову, на месте была найдена гильза, рассказал главный секретарь болгарского МВД Любомир Николов. Задержаны гражданин Болгарии и два гражданина Турции. Предполагается, что мотивом преступления стали «неурегулированные финансовые отношения». Софийская городская прокуратура начала досудебное разбирательство по делу.