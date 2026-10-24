Французский протестуй

Несмотря на принимавшие угрожающий масштаб протесты правительство, как и в 2016-м, воспользовалось ст. 49.3 конституции и провело реформу в обход парламента. Последовали новые забастовки. Демонстрации в Париже несколько дней перерастали в столкновения с полицией, на площадях жгли плакаты с изображением Макрона. Позже он заявил, что не рад был проводить пенсионную реформу, и выразил сожаление, что власти не смогли лучше донести до населения ее необходимость.