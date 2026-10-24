Французский протестуй
От трактористов до проституток: кто и как бунтовал во Франции в ХХ и ХХI веках
Протестное движение в этой стране — национальная традиция. Нация изобретателей революции воспринимает уличные выступления не как нарушение порядка, а как наиболее эффективный способ диалога с властью. По случаю новой волны беспорядков “Ъ” вспоминает 10 масштабных, резонансных и необычных примеров, как французы заявляли о своих правах выходом на улицы на протяжении последних 120 лет.
1907. За пузырьки!
Подъем рабочего и революционного движения в начале ХХ столетия наметился во многих европейских странах. Во Франции ежегодно проходили сотни забастовок пролетариев, которые добивались улучшения условий труда. Например, в Париже 1 мая 1906 года 200 тыс. человек требовали введения восьмичасового рабочего дня. Тяжелые времена переживали углекопы, металлисты, шелкоткачи, а также виноградари Шампани, чье вино Champagne еще в XVIII веке стало национальным брендом.
Виноградники в те годы страдали от заморозков и болезней, урожаи резко сокращались. Крупные винные дома восполняли нехватку сырья дешевым виноградом из других регионов и производили из него вино под высоким названием «шампанское». Массово разорялись мелкие хозяйства Шампани, быстро разгорался конфликт между крестьянами и производителями.
В 1907-м 150 тыс. человек вышли на демонстрацию в городке Безье — требовали прекратить использование чужого сырья и законом определить регион производства шампанского. В город ввели армию. В близлежащем Нарбонне солдаты, бывшие крестьяне, перешли на сторону народа и двинулись на Безье, однако восстание было подавлено.
В 1910 году непогода истребила 96% всего урожая Шампани, и выступления крестьян возобновились с новой силой: они уничтожали привозные партии винограда, громили склады производителей поддельного шампанского, скидывали вино в реки.
В 1911-м толпа сожгла винодельческое поселение Аи, после чего власти ввели в Шампань 40 тыс. солдат. Регион оказался на грани гражданской войны.
Пока правительство пыталось найти решение, началась Первая мировая война. Лишь в 1927 году границы участков возделывания винограда в Шампани были законодательно закреплены, а в 1936-м Champagne получил статус AOC — контролируемого наименования по происхождению.
1947. За хлеб!
Из Второй мировой войны Франция вышла с разрушенной инфраструктурой, нехваткой продовольствия, сырья и угля. Чтобы в скорейшие сроки восстановить экономику, в 1945 году в стране была объявлена «Битва за производство». Инициатор этой кампании — Французская компартия — взяла за основу советское стахановское движение. Французике рабочие, в первую очередь шахтеры, работали сверхурочно, перевыполняя довоенные нормы.
В ходе «битвы» производительность труда удвоилась, но средняя покупательная способность упала на треть, а инфляция достигла 60%. Действовали продуктовые талоны, замораживались зарплаты, многие голодали. В 1947-м хлебную норму сократили с 300 до 250 г в день, и в знак протеста встал завод Renault в Булонь-Бийанкуре, где работало 30 тыс. человек. Забастовку подавили мирно — правительство, в частности, выплатило всем заводчанам по 1600 франков, однако стачки распространились на десятки предприятий по всей стране. Бастовали 3 млн человек. На фоне кризиса из правительства изгнали коммунистов, а на предприятия ввели войска.
Осенью 1948 года правительство решило сократить расходы бюджета, урезав социальные гарантии шахтеров. Ответом стали новые стачки. 340 тыс. шахтеров требовали повышения зарплаты и увеличения пенсий. На этот раз власти сразу сочли забастовки мятежом и подавили выступления армией с танками.
1968. За свободы!
1968-й — год глобальных антисистемных протестов, молодежных бунтов и забастовок. Причины протестов зачастую были не экономическими, а мировоззренческими. В Америке протестовали против капитализма и войны во Вьетнаме, в западной Европе — против консервативных общественных норм, в восточной — против партийной диктатуры.
Во Франции в это время — пик «Славного тридцатилетия», период экономического роста, модернизации, урбанизации и, как следствие, обострения неравенства. Университетская система не справлялась с растущим числом студентов, росла безработица среди молодежи. Кроме того, возник сильный конфликт поколений — политический порядок, выстроенный при президенте Шарле де Голле (1959–1969) и позволивший стране восстановиться после войны, многими воспринимался репрессивным и устаревшим.
Кризис в мае 1968 года («Красный май») начался со студенческих выступлений в Париже и быстро перерос в демонстрации по всей стране с баррикадами, уличными стычками и 10-миллионной забастовкой, парализовавшей страну. Среди требований: отставка президента и формула «40 — 60 — 1000» (40-часовая рабочая неделя, пенсия в 60 лет, минимальный доход в 1000 франков).
Фасады домов покрылись множеством лозунгов разной степени остроумия: «Будьте реалистами, требуйте невозможного!», «Запрещать запрещено», «Беги, товарищ, за тобой старый мир!», «Пролетарии всех стран, развлекайтесь!», «Представь себе: война, а на нее никто не пошел!».
Революцию предотвратили. Власти пошли на уступки, в частности, увеличив зарплату на 14%. 30 мая президент объявил о роспуске парламента и проведении выборов, которые в итоге принесли победу правящей партии. Несмотря на это, после неудачного референдума о региональной реформе уже в 1969-м де Голль ушел в отставку.
1975. За доступную любовь!
После Второй мировой войны во Франции закрыли все публичные дома — торговля телом переместилась на улицы, в частные квартиры и отели. Сама продажа секс-услуг осталась легальной, преступлением стало лишь сутенерство. В 1972-м в Лионе разоблачили крупную сеть борделей, действовавшую под прикрытием властей, после чего местные секс-работницы попали под усиленное давление со стороны полиции: назначались штрафы и аресты, не расследовались случаи насилия и убийства.
2 июня 1975 года около 200 женщин заняли церковь Сен-Низье в центре Лиона в знак протеста против полицейского произвола, развернув транспарант: «Наши дети не хотят, чтобы их матери сидели в тюрьме». Местный священник встал на их сторону, заявив, что выгнать их «не было бы евангельским поступком». Проституток, требующих достойных условий труда и защиты от репрессий, поддержали профсоюзы и коллеги по цеху — похожие акции прошли в церквях Парижа, Марселя и Ниццы.
Правительство отказалось от переговоров с проститутками, заявив, что женщины были вовлечены в акцию сутенерами. Через восемь дней полиция насильно очистила Сен-Низье. Событие приятно считать важным этапом формирования движения за права секс-работников, а дата 2 июня в ряде стран стала отмечаться как неофициальный праздник — Международный день проституток.
Дискуссии о правовом статусе и мерах поддержки секс-работников регулярно возвращаются в политическую повестку Франции. С 2016 года в стране действует «шведская модель»: ответственность за проституцию несут не проститутки, а их клиенты (штраф до €3 тыс.).
1979. За равенство!
В период восстановления послевоенной экономики страна нуждалась в строителях и разнорабочих. Их массово набирали в бывших колониях — Алжире, Марокко и Тунисе. В пригородах для рабочего класса строили типовые жилые комплексы с льготной арендой. В 1970-х на фоне мирового нефтяного кризиса эпоха «Славного тридцатилетия» завершилась, предприятия стали закрываться, а пригороды — заселяться семьями иммигрантов. Росла инфляция и безработица, спальные районы превращались в изолированные гетто.
В то же время о себе заявило второе поколение мигрантов — молодые люди, которые родились или выросли во Франции. Они считали себя полноценными гражданами и не хотели мириться с ущемлением прав — дискриминацией в учебных заведениях, при приеме на работу и в повседневной жизни.
Первые беспорядки случились в 1979-м в пригороде Лиона — Вольс-ан-Велене, после того как полиция жестко обошлась при задержании с подростком североафриканского происхождения. В ответ местная молодежь учинила погромы и оказала сопротивление полиции. Позже бунты вспыхнули в пригороде Венисье, где зародилась так называемая практика «родео» — угон и сожжение автомобилей.
Эти инциденты социологи считают началом «кризиса пригородов», не прекращающегося до сих пор.
В 2005 году по Франции прокатилась целая волна беспорядков после гибели двух подростков, пытавшихся скрыться от полиции. Погромы, поджоги и насилие продолжались две недели. В стане было введено чрезвычайное положение, арестованы 3 тыс. человек, сожжены 10 тыс. автомобилей, подожжены 200 госучреждений.
1995. За пенсии!
Осенью 1995 года премьер-министр Ален Жюппе представил программу жесткой экономии. Причины две. Во-первых, страна готовилась к переходу на евро, для чего требовалось сократить расходы госбюджета, во-вторых, система соцзащиты находилась в глубоком кризисе и нуждалась в балансировке. «План Жюппе» включал пенсионную реформу — увеличение необходимого стажа работы госслужащих с 37,5 до 40 лет для получения полной пенсии, повышение налогов, отмену части социальных льгот и частичную приватизацию крупнейшей железнодорожной компании SNCF.
Первыми забастовали железнодорожники. К ним быстро присоединились работники общественного транспорта, почты, коммунальных служб, учителя и студенты. В декабре 1995-го на улицы вышли 2 млн человек. Страна столкнулась с коллапсом — не работали поезда, метро, почта. После двух месяцев манифестаций власти пошли на уступки, в частности отменили наиболее болезненные пункты пенсионной реформы.
Популярность правительства и недавно избранного президента Жака Ширака (1995–2007) резко упала. В 1997-м он распустил парламент и объявил досрочные выборы, на которых правые силы сменила левая коалиция.
2016. За отдых!
Весной 2016 года министр труда Мириам Эль-Комри представил трудовую реформу, имевшую целью оживление экономики и снижение безработицы. Предлагалось сократить привилегии для работников — работодатели могли увеличивать количество рабочих часов, снижать минимальную оплату сверхурочных и по упрощенной процедуре увольнять сотрудников.
Недовольными реформой оказались более 500 тыс. человек по всей стране, 9 марта они вышли на улицы. К концу месяца манифестация в Париже обернулась беспорядками, перебоями в работе транспорта и даже привела к закрытию Эйфелевой башни.
Вечером 31 марта после очередной акции несколько сотен парижан не стали расходиться по домам — они заняли площадь Республики, разбили там палаточный городок и занялись обсуждением проблем отечественной демократии. После нескольких попыток разогнать манифестантов мэрия дала разрешение на организацию ежевечерних мероприятий. Так зародилось движение «Ночное стояние».
Перед толпой в темноте выступали представители профсоюзов, активисты разного толка, музыканты, циркачи и простые неравнодушные. «Стояние» распространилось на сотню городов, но на решение правительства не повлияло. Кабинет министров использовал для реализации реформы редко применяемую ст. 49.3 конституции, которая позволяет проводить законы без голосования в парламенте.
2018. За топливо!
В 2018-м, спустя год после победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона, на улицах проявились «желтые жилеты». Инициаторами нового протестного движения изначально были автомобилисты, выступавшие против повышения цен на топливо (бензин в 2018-м подорожал на 15%, дизель — на 23%). Благодаря соцсетям движение стало массовым, обрело узнаваемый символ — водительский светоотражающий жилет — и расширило требования к властям: запрет на увеличение налогов, повышение минимального размера оплаты труда, сокращение госрасходов на чиновников и даже немедленный выход из НАТО.
В ноябре 2018 года «жилеты» устроили первые акции. 15 ноября в городе По они провели «Операцию улитки» — заблокировали пункт приема оплаты на автомагистрали А64 и пропускали автомобили бесплатно. Уже через два дня 300 тыс. «жилетов» блокировали дороги и занимали круговые развязки, парализуя транспортное сообщение по всей стране. Через две недели митинги переросли в погромы.
Протестующие по уже сложившийся традиции жгли машины, били витрины, строили баррикады, закидывали полицейских всем, что попадется под руку, а те в ответ применяли слезоточивый газ и водяные пушки.
Господин Макрон пошел на уступки и объявил о мерах поддержки на €10 млрд, повысил минимальную зарплату на €100 и заморозил тарифы на газ и электричество. «Жилеты», однако, в тень не ушли. До сих пор движение активно участвует в уличных демонстрациях и требует проведения более глубоких реформ.
2019. За фермеров!
В ноябре 2019 года одну из главных улиц французской столицы — Елисейские поля — заблокировали 200 тракторов. Фермеры хотели лично обсудить с Эмманюэлем Макроном свои проблемы, в частности резкое падение доходов, ущемляющую интересы сельского хозяйства экологическую повестку и несправедливую конкуренцию: французов обязывали соблюдать жесткие экостандарты ЕС, в то время как на рынок допускался дешевый импорт из стран, где эти правила не действовали.
Власти публично поддержали фермеров и протест прекратился. Улицы Парижа очистили от тракторов и разбросанного сена, однако коренных, системных уступок не последовало — конфликт перевели в плоскость затяжных консультаций. И в 2024-м тракторы вернулись.
Теперь фермеры бушевали по всей стране: перекрывали автострады, заваливали входы в госучреждения сеном, соломой и навозом. Только 26 января в акциях участвовали 41 тыс. тракторов и 72 тыс. фермеров. Аграрии хотели, чтобы власти вмешались в механизм ценообразования на их продукцию и снизили цены на топливо. Вспоминая недавний опыт подавления акций «жилетов» и разбитые витрины, власти в этот раз силу не применяли.
Правительство отменило предложенное ранее сокращение субсидий на дизтопливо, но протесты не прекратились. В 2025-м на фоне повальной болезни скота фермеры вновь вывели тракторы на автострады, а в 2026-м вместе с «желтыми жилетами» присоединились к массовым студенческим демонстрациям.
2023. Опять за пенсии!
Одна из главных идей Эмманюэля Макрона после прихода в Елисейский дворец — пенсионная реформа, которая предполагает повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Необходимость мер аргументировалась сокращением числа активно работающих налогоплательщиков. Проект реформы представили 10 января 2023 года. На следующий день профсоюзы призвали «блокировать страну» — на улицы вышли около 2 млн человек.
К концу месяца общенациональная забастовка затронула электростанции, нефтепереработку, транспорт и систему образования. К протестам присоединились феминистские движения и даже мусорщики.
Несмотря на принимавшие угрожающий масштаб протесты правительство, как и в 2016-м, воспользовалось ст. 49.3 конституции и провело реформу в обход парламента. Последовали новые забастовки. Демонстрации в Париже несколько дней перерастали в столкновения с полицией, на площадях жгли плакаты с изображением Макрона. Позже он заявил, что не рад был проводить пенсионную реформу, и выразил сожаление, что власти не смогли лучше донести до населения ее необходимость.