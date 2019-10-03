Московским знакам и светофорам меняют начальника

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) покинет руководитель Вадим Юрьев. Ему на смену придет Михаил Кизлык из департамента транспорта Москвы. Ранее он был известен как идеолог и куратор приложения «Помощник Москвы», позволяющее гражданам участвовать в наказании нарушителей. Господину Кизлыку предстоит решить много проблем, говорят эксперты: разобраться с недовольством граждан по поводу знаков, разметки и парковочных мест, наладить контакт с ГИБДД и синхронизировать работу городских служб.

Вадим Юрьев, до сих пор возглавлявший столичный ЦОДД, написал заявление об уходе по собственному желанию, и покинет должность с 15 октября. Об этом сообщили “Ъ” несколько источников, знакомых с ситуацией. Сам господин Юрьев от комментариев отказался. Известно, что он уходит без каких-либо конфликтов с руководством. По сведениям “Ъ”, кресло руководителя ЦОДД займет Михаил Кизлык, ранее занимавший должность замначальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы. В пресс-службе ЦОДД от комментариев отказались.

Господин Юрьев пришел в ЦОДД пять лет назад из банковского бизнеса без опыта работы в транспортной отрасли: раньше работал в Альфа-банке, Росбанке, Номос-банке, Сбербанке. Придя в ЦОДД, он частично обновил команду: в частности, из банковской сферы пришли Андрей Агафонов (сейчас замначальника ЦОДД) и Евгений Леглер (возглавляет дирекцию фотовидеофиксации ЦОДД). К работе привлекли блогеров и общественных деятелей: в частности, Андрей Мухортиков из экспертного центра Probok.net сегодня возглавляет управления стратегической оптимизации дорожного движения.

С момента прихода Вадим Юрьева контроль ЦОДД за дорожным движением ужесточился. Увеличилось число камер: если в 2013 году их было около 700, то сейчас — 1,66 тыс. и планируется к установке еще 600.

Господин Юрьев поддержал создание в ЦОДД новой службы «Дорожный патруль», которая бесплатно помогает гражданам на дороге: заводит заглохшие машины, вытаскивает из сугробов, оттаскивает сломанные авто на обочину. При нем в 2017 году в городе начался эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков, что впоследствии вызвало критику со стороны ГИБДД. Вадим Юрьев активно занимался оптимизацией затрат: ЦОДД, к примеру, перестал закупать дорожные камеры, перейдя на аренду их у частных компаний.

При этом общие расходы центра серьезно выросли. В 2016 году ЦОДД заключил контракт на 2,9 млрд руб. на аренду 500 камер, в 2018 году — контракт на 1,78 млрд руб. на поддержание системы фотовидеофиксации в рабочем состоянии, в том же году — контракт на 17,2 млрд руб. по обслуживанию и модернизации интеллектуальной транспортной системы (в июле 2019 года размер контракта был увеличен еще на 1,3 млрд руб.). В общей сложности в 2014–2019 годах ЦОДД заключил семь контрактов, каждый стоимостью более 1 млрд руб.

Вадим Юрьев стал шестым по счету руководителем ЦОДД. В 2013–2014 годах центр возглавлял Михаил Порташников (сейчас на пенсии), в 2011–2013 годах — Игорь Королев (сейчас замминистра транспорта Московской области), до этого Александр Комаров, Павел Козлов и Леонид Липсиц (сейчас первый замминистра транспорта Дагестана).

Новый начальник ЦОДД 33-летний Михаил Кизлык ранее работал в департаменте транспорта Москвы, в частности, курировал создание и запуск приложения «Помощник Москвы», которое позволяет гражданам снимать на телефон нарушения и отсылать фотографии для наказания нарушителей.

Применение программы вызывает много критики со стороны граждан. В июне этого года, напомним, Верховный суд своим пленумом запретил использовать приложение для рассылки «писем счастья» автовладельцам, ранее вынесенные штрафы сейчас массово отменяются судами. Господин Кизлык, по данным “Ъ”, является сыном начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка.

Изначально многие относились к Юрьеву довольно скептически, но по факту он оказался хорошим управленцем, говорит глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Работая в ЦОДД, он сумел подружить подразделения и людей с диаметрально противоположными взглядами,— говорит господин Шумский.— Некоторые даже враждовали, но теперь работают совместно. Кроме того, именно Вадим Юрьев сумел "пробить" решение по установке малых знаков, несмотря на сопротивление некоторых чиновников. Аналогичная ситуация была и по "вафельной" разметке на перекрестках. При нем решился вопрос с бесхозными и неуправляемыми светофорами, их было около 300 по всему городу. С Михаилом Кизлыком я еще не знаком, не могу дать ему оценку»

После ухода Вадима Юрьева у ЦОДД остается много нерешенных проблем, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Главная — это большое количество претензий жителей и «чехарда» в организации движения — при установке знаков, нанесении разметки, создании парковочных мест, отмечает он. «Все эти работы должны выполняться исключительно под надзором ЦОДД. Но, как вы видим, разные строители, департаменты и учреждения делают на дорогах, по сути, что хотят,— поясняет господин Шкуматов.— Кроме того, до сих пор многие светофоры в городе не подключены к единой системе управления, несмотря на 17-миллиардный контракт по обслуживанию интеллектуальной транспортной системы».

Много вопросов остается к непонятным и неоправданным ограничениям скорости в городе, добавляет Петр Шкуматов.

«В ЦОДД есть сотрудники, которые за все это несут ответственность, но у Вадима Юрьева, видимо, не хватило, жесткости в принятии нужных кадровых решений,— считает он.— Надеюсь, что у нового руководителя ее хватит».

Каких-либо реформ от Михаила Кизлыка ждать не стоит, поскольку это бывший сотрудник аппарата дептранса, поставленный на сохранение системы, а не на ее радикальное изменение, поясняет “Ъ” источник, знакомый с ситуацией в ЦОДД.

Новому главе ЦОДД также придется налаживать контакт с УГИБДД Москвы. ЦОДД и Госавтоинспекция контролируют во многом схожие процессы в области дорожного движения, но отношения между ведомствами сейчас переживают не самый лучший период. Управление ГИБДД по Москве, напомним, в апреле 2019 года лишилось своего руководителя Виктора Коваленко: замену ему до сих пор не нашли, обязанности начальника исполняет Юрий Дроганов.

Иван Буранов