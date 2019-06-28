Над «Помощником Москвы» навис Верховный суд

Принятое на днях постановление пленума Верховного суда (ВС) может иметь любопытные правовые последствия для Москвы. Документ впервые расшифровывает, что такое автоматическая фиксация нарушений, когда штраф можно отсылать сразу автовладельцу. Для этого камера должна быть установлена стационарно или на автомобиль-парконе, указывает ВС. Если съемку ведет человек на телефон, то автоматической фиксацией это не считается — «письмо счастья» собственнику машины присылать нельзя. Это создает теоретическую угрозу для приложения «Помощник Москвы», с помощью которого москвичи фотографируют нарушителей, отсылая материалы в мэрию и получая за это баллы. В департаменте транспорта Москвы уже начали «консультации с правоохранительными и судебными органами по вопросу использования приложения с учетом позиции ВС».

Из текста постановления пленума ВС, опубликованного 26 июня (.pdf), следует: чтобы зафиксировать нарушение в автоматическом режиме, а штраф прислать собственнику автомобиля (презумпция невиновности в таких случаях не действует), камера должна быть установлена стационарно либо на транспортном средстве, движущемся по «утвержденному маршруту» (как мобильный «Паркон» или «Паркрайт»). Комплекс должен работать без «воздействия на него человека»: фиксируются все нарушения, попавшие в объектив устройства. Приборы должны быть сертифицированы в качестве средств измерения, иметь свидетельство о поверке и другие документы.

Если эти условия не выполняются, при этом съемка ведется с помощью телефона, видеокамеры, видеорегистратора, то автофиксацией это не считается. В этом случае действует стандартный порядок привлечения к ответственности. Снимок или видеоролик нарушения должен быть рассмотрен ГИБДД (или другим органом власти), собственника авто должны вызвать на разбирательство, выяснить, кто был за рулем и т. д. Автоматические «письма счастья» автовладельцу не присылаются.

Ряд юристов и правозащитников считает, что пояснения пленума ВС могут создать проблемы и даже сделать незаконным применение приложения «Помощник Москвы» (официальное название — ПАК ПМ, программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы»).

Оно, напомним, используется в столице с 2015 года. Граждане ставят софт на телефон, снимая припаркованные с нарушением машины, и отсылают снимки в Московскую административную дорожную инспекцию, ГИБДД и другие органы власти. В мэрии считают это автоматической фиксацией нарушений. «Охотникам» за нарушителями мэрия начисляет баллы, на которые можно купить рюкзаки, чехлы для смартфонов и т. д. Автовладельцам это не нравится, особенно в случаях, когда приходит штраф за газон: в Москве не всегда понятно, где проходят его границы (реестр зеленых насаждений закрыт для граждан), водители часто ошибаются. Граждане в судах уже пытались признать незаконным применение ПАК ПМ в качестве средства автофиксации, но терпели фиаско. В решении Мосгорсуда от 6 марта 2017 года указано, что «Помощник Москвы» утвержден как средство измерения, а значит, является автоматической камерой.

Новое постановление пленума ВС фактически ставит вне закона все системы типа «Помощник Москвы», считает юрист, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Их работа основана исключительно на использовании телефонов простых граждан, при этом системы обработки снимков сертифицированы и утверждены именно как программно-аппаратные комплексы обработки данных и не имеют в своем составе приборов фото- или видеофиксации»,— говорит он. Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман обращает внимание на то, что де-юре «Помощник Москвы» даже как средство измерения не утвержден: в приказе Росстандарта №1384 ПАК ПМ не упоминается, хотя суды почему-то ссылаются на этот документ. Адвокат Дмитрий Сухов (защищает права автовладельца, оштрафованного с помощью ПАК ПМ за стоянку на газоне) рассказал “Ъ”, что планирует обжаловать вынесенное постановление в Мосгорсуде, апеллируя уже к новому постановлению пленума ВС.

Текст постановления пленума ВС говорит о том, что использование «Помощника Москвы» не является автоматической фиксацией нарушений, подтвердила “Ъ” юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева. «Исторически, когда автофиксация вводилась, то это делалось для исключения человеческого фактора, чтобы нельзя было договориться с инспектором на месте,— пояснила она.— Потому что автоматика выделяет все автомобили из потока, фиксируя всех нарушителей беспристрастно, а человек с планшетом или телефоном действует уже избирательно. Своего приятеля не сфотографировал, а чужого снял». По мнению госпожи Соловьевой, существует способ формально легализовать ПАК ПМ с учетом позиции ВС, но каким образом будут действовать столичные власти, «покажет время».

Пояснения Верховного суда не дают гарантии, что постановление будет отменено судом, считает юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов.

Суд может отказаться «ставить под сомнение» применение смартфона, поскольку ПАК ПМ как единый комплекс прошел поверку и срок ее действия не истек.

«Суд в своих выводах может смешать понятия "прибор" и "программа" в одно целое, и ошибочность такого вывода останется не признанной в последующих судебных разбирательствах»,— говорит господин Ахметжанов.

«Мы проводим консультации с правоохранительными и судебными органами по вопросу использования приложения с учетом позиции ВС,— заявили “Ъ” в пресс-службе департамента транспорта Москвы.— Мы не считаем практику использования переносных устройств незаконной. Исключить возможность москвичам самим навести порядок около своего дома считаем неверным». В департаменте настаивают на том, что отправка материалов через «Помощника Москвы» происходит «исключительно в автоматическом режиме», а «сертифицированные программные средства приложения позволяют однозначно определять дату, точное время и место фиксации». «"Помощник Москвы" имеет весь необходимый комплект сертификатов, поверок и документации, позволяющей использовать его в качестве средства автоматической фото- и видеофиксации,— отметили в департаменте.— Сформирована положительная судебная практика (более 40 положительных решений суда). Это полностью исключает возможность неточных данных».

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Похожая на «Помощник Москвы» программа под названием «Народный инспектор» применяется с 2014 года в Татарстане: там граждане тоже могут наказывать нарушителей с помощью приложения. По мнению господина Радько, региональная практика также может быть оспорена постановлением пленума ВС. В министерстве информатизации и связи Татарстана в ответ на запрос “Ъ” признали, что «Народный инспектор» «не обеспечивает автоматический режим фиксации нарушений, однако оно автоматически определяет дату, временя и координаты в момент фиксации нарушения ПДД». В ведомстве подчеркнули, что ГИБДД в республике использует материалы из приложения «в рамках действующего законодательства, при необходимости вызывается автор обращения для предоставления дополнительной информации и дачи показаний в суд или к должностному лицу».

В будущем на территории России будет действовать единое федеральное приложение, с помощью которого граждане смогут фиксировать нарушителя.

Планы по его созданию обнародовал президент РФ по итогам заседания президиума Госсовета еще в 2016 году. Необходимые для этого поправки в КоАП уже приняты Госдумой в первом чтении в феврале. МВД и Минкомсвязь за 2,7 млрд руб. разработают специальный софт, чтобы пользователи портала госуслуг (их сейчас более 65 млн) могли скачать софт и снимать нарушителей. Материалы будут пересылаться в ГИБДД для вынесения постановлений. Штраф будет оформляться без вызова нарушителя — для этого в КоАП введут новую процедуру, но автоматической фиксацией это считаться не будет. Региональные программы для фиксации нарушений, скорее всего, прекратят свою работу, но столичные власти в начале года попросили Госдуму этого не делать.

Иван Буранов; Кирилл Антонов, Казань