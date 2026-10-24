МИД России осудил теракт в Иордании

По последним данным, число погибших в результате теракта на православную церковь в городе Эль-Карак возросло до восьми человек после смерти одной из пострадавших, находившейся в больнице. Выражая свою позицию, Россия отметила важность сохранения мира и согласия между различными религиозными группами в регионе.