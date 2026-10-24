МИД России осудил теракт в Иордании
Министерство иностранных дел России решительно осудило террористическую атаку, произошедшую в Иордании, и назвало ее циничным актом, направленным на разрушение межконфессионального мира и согласия в иорданском обществе.
В официальном заявлении МИД подчеркнул, что целью нападения было подорвать сложившиеся межрелигиозные отношения, установленные в стране. Российское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования народу Иордании в связи с трагедией.
По последним данным, число погибших в результате теракта на православную церковь в городе Эль-Карак возросло до восьми человек после смерти одной из пострадавших, находившейся в больнице. Выражая свою позицию, Россия отметила важность сохранения мира и согласия между различными религиозными группами в регионе.