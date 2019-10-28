Газонные споры

Московские суды отказывают автовладельцам в обжаловании штрафов за стоянку на газоне, вынесенных с помощью фотографий через приложение «Помощник Москвы». Ранее Верховный суд (ВС) запретил применять эту программу для рассылки штрафных «писем счастья». В мэрии утверждают, что «софт» обновили и теперь он соответствует рекомендациям ВС. Необходимо, чтобы правовой статус «Помощника Москвы» прояснился в ближайшее время, отмечают эксперты: на днях в столице выпадет первый снег, станет гораздо сложнее понять, где нельзя парковаться,— в связи с этим возрастает риск штрафа.

Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) позволяет гражданам направлять фотографии нарушителей в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ), которая рассылает автовладельцам «письма счастья» по аналогии со штрафами с камер. Штрафы варьируются от 5 тыс. до 300 тыс. руб. Граждане много раз в судах безуспешно пытались доказать, что ПАК ПМ — не автоматическая камера. В конце июня пленум Верховного суда постановлением разъяснил судам, что подобные ПАК ПМ приложения (когда фотографию делает человек) нельзя приравнивать к автоматической фиксации и рассылать «письма счастья». Это спровоцировало массовое обращение граждан в суды, которые начали отменять штрафы.

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Сейчас ситуация изменилась: штрафы, вынесенные с помощью ПАК ПМ, не отменяются или отменяются сложнее. Это произошло после того, как департамент транспорта выпустил в связи с пленумом ВС обновленную версию «Помощника Москвы». «Штрафы за стоянку на газоне, вынесенные до выхода постановления пленума ВС, еще отменяются,— говорит юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов,— более поздние постановления — уже с трудом». К примеру, 28 октября Люблинский районный суд отказался отменить 300-тысячный штраф МАДИ, вынесенный 26 июля в отношении ООО «Винестрия».

Проведенный “Ъ” анализ дел в базе данных Мосгорсуда показал, что в ряде случаев не отменяются штрафы, вынесенные и до разъяснений Верховного суда.

К примеру, компания КСК получила штраф 300 тыс. руб. за стоянку на газоне еще осенью 2018 года: она обратилась сначала в районный суд, затем в Мосгорсуд. В жалобе компания обратила внимание суда на позицию ВС. 4 октября судья отказался удовлетворить жалобу, написав в решении, что разъяснения ВС касается «правонарушений в области дорожного движения», а компания «привлечена за правонарушения в области благоустройства города».

Похожее дело рассматривалось Мосгорсудом в отношении ООО «Опрети 26», которое также получило штраф за газон 28 марта 2019 года, но и этот штраф остался в силе. «Не доверять сведениям, зафиксированным техническим средством, оснований не имеется»,— сказано в решении Мосгорсуда. Судья пишет, что ПАК ПМ зарегистрирован в качестве средства измерения, предназначенного для фиксации нарушений, а также имеет сертификат Всероссийского научно-исследовательский института метрологической службы (ВНИИМС). Об этом же Мосгорсуд говорит в отказном решении по поводу штрафа, который получила компания «Мосфундаментстрой-6» в октябре 2018 года за стоянку на газоне служебной Skoda.

На запрос “Ъ” по поводу текущей судебной практики в пресс-службе МАДИ ответили так: «ПАК ПМ работает в автоматическом режиме и полностью соответствует рекомендациям пленума ВС. На сегодняшний день его скачали 450 тыс. человек и фиксируют нарушения ПДД на улицах города. Они оказывают большую помощь в борьбе за безопасность на дорогах, ведь неправильно припаркованные автомобили нередко становятся причиной аварий. А в случае с парковкой на газонах наносят вред экологии и внешнему облику Москвы».

«Судьи, руководствуясь положениями постановления пленума ВС, законодательства, выносят решения применительно к конкретным имеющимся фактическим обстоятельствам дела, в том числе и по этой категории дел»,— прокомментировали “Ъ” ситуацию в пресс-службе Мосгорсуда.

Отметим, ГИБДД полученные через ПАК ПМ фотографии уже не принимает, о чем стало известно еще в конце сентября. Иными словами, если гражданин сфотографирует через «Помощник Москвы» машину, припаркованную на тротуаре или остановке (нарушения, администрируемые ГИБДД), то автовладелец постановления не получит.

«В начале года, еще до выхода постановления пленума я встречал решения одного и того же районного судьи, которые сначала отменял постановления, а потом отказывался отменять,— рассказывает Равиль Ахметжанов.— Хотя случаи примерно одни и те же, нормативы и законы не менялись, но в решениях мотивация разная и разные выводы. На уровне районных судов подобная противоречивая практика остается и сейчас».

Однако, отмечает господин Ахметжанов, в судах представители МАДИ стали больше акцентировать внимание на том, что в фиксации нарушения не участвовал человек. Что касается текущей практики в Мосгорсуде, то эксперт не исключает «давление на судей извне».

«Думаю, что МАДИ будет биться до последнего, чтобы постановления за газон не отменялись, до тех пор пока вопрос этот не будет урегулирован на федеральном уровне»,— добавляет руководитель юридической службы Центра правовых экспертиз Иван Шаронов.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман подвергает сомнению заявления судей и МАДИ по поводу сертификатов, полученных на ПАК ПМ. Господин Шухман, в частности, обращался в упомянутый в одном из решений ВНИИМС, где ему пояснили: выданный сертификат распространяется только на программную часть системы, но смартфонов граждан не касается. Кроме того, эксперт получил ответ из Росстандарта, что по поручению агентства институт ВНИИ физико-технических измерений еще в 2017 году провел экспертизу и ПАК ПМ было рекомендовано не относить к средствам измерений. Заключение вынесло управление по метрологии Росстандарта, оно до сих пор действует.

Правовой статус выносимых с помощью «Помощника Москвы» штрафов нужно прояснить окончательно в ближайшее время, отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По прогнозу Гидрометцентра уже в среду ожидаются снег и минусовая температура, а значит гражданам станет сложнее определить, где газон и парковка запрещена.

«Понятие "газон" сегодня крайне размыто и позволяет на практике выписывать штраф за стоянку на любой твердой поверхности за исключением асфальтированных площадок, которых даже в Москве нехватка»,— отмечает господин Шкуматов.

В Москве, напомним, есть электронный реестр зеленых насаждений, который ведет департамент природопользования, но для граждан он закрыт. Понять, где находится газон, можно через само приложение «Помощник Москвы», но сведения оттуда примерные и юридической силы не имеют. Ряд автовладельцев ранее пытался отменить штрафы за стоянку на газоне на основании того, что зеленых насаждений под автомобилем не было или их не было видно под слоем снега. Суды, отказывая водителю в отмене штрафов, пишут в таких случаях: «водитель, размещая автомобиль на газоне, обязан был знать, что данное обстоятельство негативно может повлиять на дальнейший рост травянистых дикорастущих растений, находящихся в плодородном слое почвы данного газона».

Иван Буранов