Кто приказал замедлить работу Starlink на Украине?
Обзор зарубежной прессы
На Украине восстановили работу спутниковой системы Starshield. Об этом журналистам сообщил глава украинского Минобороны Евгений Хмара. В Киеве заявляли о нестабильной связи со спутниками с конца прошлой недели. Накануне о нерешенной проблеме напомнил Владимир Зеленский. Кроме того, по его словам, Вашингтон продолжает задерживать поставки ракет-перехватчиков. Starshield является военной версией Starlink, которая принадлежит SpaceX. За эту неделю в замедлении связи подозревали как Белый дом, так и самого Илона Маска. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Попытки ограничить доступ Украины к связи Starlink спровоцировали взаимные обвинения между Белым домом и его союзниками, пишет Associated Press. Главным остается вопрос, кто именно отдал приказ о замедлении работы спутников, напоминает агентство. Дональд Трамп настаивает, что не связывался по этому поводу со SpaceX и её владельцем Илоном Маском. Вице-президент Джей Ди Вэнс при этом намекнул на некую координацию действий, а Госдепартамент США и Пентагон вовсе отрицали участие администрации. Сам Илон Маск заявлял, что все вопросы о работе военного сегмента связи Starshield следует направлять армии США.
Такое нежелание брать на себя ответственность вызвало шок среди сторонников Украины в Конгрессе, отмечает Associated Press. Группа сенаторов-демократов готовит расследование, чтобы выяснить причины сбоев.
Другие парламентарии рассматривали еще один способ надавить на президента, говорят источники The New York Times. Чтобы восстановить спутниковую связь для Киева, сенаторы были готовы заблокировать кандидатуры Трампа на государственные должности, которые вскоре рассмотрит палата.
Издание отмечает, что наперекор Белому дому все чаще готовы идти и республиканцы. Так, один из представителей партии заявил, что беседовал с Зеленским и выразил обеспокоенность сбоями Starlink и задержками в поставках ракет-перехватчиков Киеву.
Сбои ставят под угрозу не только украинских военных, но и американское диппредставительство. Анонимный чиновник рассказал журналистам, что на этой неделе предупреждения о воздушных ударах поступали так поздно, что дипломаты США не успели добраться до убежищ и укрылись в коридорах посольства.
При этом Reuters подчеркивает, что американские власти давно и тесно работают со SpaceX. Так, во время президентства Джо Байдена систему дважды просили отключить на Ближнем Востоке, поскольку разведка обнаружила, что терминалы попали в руки проиранского движения хуситов и группировки «Хезболла».
Аналогичным образом действовала администрация Трампа в 2025 году, во время антиправительственных протестов в Иране. Тогда Белый дом, наоборот, предлагал Маску предоставить связь протестующим, надеясь, что это улучшит доступ к интернету, который иранские власти отключали по всей стране.