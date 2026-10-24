Кто приказал замедлить работу Starlink на Украине?

Сбои ставят под угрозу не только украинских военных, но и американское диппредставительство. Анонимный чиновник рассказал журналистам, что на этой неделе предупреждения о воздушных ударах поступали так поздно, что дипломаты США не успели добраться до убежищ и укрылись в коридорах посольства.