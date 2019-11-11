Платные парковки ждут Таганку, Раменки и Печатники

Автовладельцев с большой долей вероятности ждет очередное расширение платной парковки в Москве. Городской департамент транспорта (ДТ) уже предложил включить в платную зону 27 улиц на Таганке, ссылаясь на пожелания жителей. В Раменках обсуждается пока небольшая платная зона на дублере Ломоносовского проспекта: инициаторами выступают жители ЖК «Доминион», мэрия уговаривает остальных горожан идею поддержать. Локальное решение может привести к введению платной зоны во всем районе, опасается муниципальный депутат. Новые платные места ДТ предложил и в Печатниках. В мэрии Москвы утверждают, что каких-либо решений на этот счет не принято.

Совет депутатов муниципального района Таганский получил письмо первого заместителя главы ДТ Сергея Андрейкина о том, что в адрес ведомства «поступают обращения жителей по вопросу включения в зону платных парковок» 27 улиц. В перечень попали: Большой Симоновский, Брошевский, Ведерников, Ковров переулки, Иерусалимский, Сибирский, Нижегородский, Большой Калитниковский, Моревский проезды, Воловья, Малая и Большая Калитниковские, Международная, Новорогожская, Рабочая, Средняя Калитниковская, Сосинская, Мельникова, 1-я и 2-я Дубровская, Иерусалимская, Талалихина, Стройковская улицы и Гончарная набережная.

«В письмах жители обращают внимание на необходимость реорганизации парковочного пространства»,— пишет господин Андрейкин и добавляет, что это позволит им «приобрести преференции», доступные только для резидентов платной зоны. Чиновник просит обсудить вопрос на заседании совета муниципальных депутатов. Он будет рассмотрен 26 ноября, рассказал “Ъ” глава муниципального собрания Таганского района Илья Свиридов. Господин Свиридов инициативу не поддерживает, но говорит, что на ряде улиц платную парковку сделать все-таки придется. «На Гончарной набережной, которая по факту входит в зону платных парковок, жителям нескольких домов отказывают в выдаче разрешений, поскольку департамент забыл эту набережную формально упомянуть в прошлом приказе по расширению парковочной зоны,— пояснил он.— И люди мучаются несколько лет, не получая резидентных разрешений и не имея права парковаться на своей домашней улице».

Аналогичное письмо от Сергея Андрейкина пришло и муниципальным депутатам Печатников: предлагается обсудить введение платной зоны на 2-ой улице Машиностроения.

В районе Раменки 5 ноября прошли предварительные слушания (без голосования) по введению платных зон на участке дублере Ломоносовского проспекта недалеко от метро «Университет». Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook. Представитель дептранса Мария Майорова рассказывала об обращениях жителей ЖК «Доминион», которые просят организовать платную зону для облегчения выезда машин из комплекса. Одна из жительниц говорила, что по утрам нельзя вывести ребенка в школу из-за большого количества припаркованных машин. Госпожа Майорова сказала, что платная парковка будет «стимулировать людей думать, прежде чем оставлять машину».

Предлагаемое решение уже поддержали в префектуре и ЦОДД, рассказала муниципальный депутат Маргарита Шарипова. Но многие жители выступают против платной зоны и призывают вместо этого оптимизировать дорожное движение. «Предварительные слушания мы проводили для выяснения позиций противников и сторонников платных парковок,— пояснил “Ъ” депутат муниципального округа Раменки Николай Бобринский.— Тема очень конфликтная — мы пригласили заинтересованных жителей района обсудить все за и против. Окончательное решение через официальное голосование будет приниматься 14 ноября». Господин Бобринский говорит, что есть альтернативный вариант: запретить парковку на одной стороне дублера, чтобы освободить проезд, но в этом случае число доступных мест сократится вдвое. «Многие боятся, что дептранс использует это голосование как повод, чтобы ввести плату по всему району,— говорит он.— Рассеять эти опасения депутаты не могут, так как это решение действительно остается в исключительной компетенции департамента. Сегодня он хочет с нами советоваться, а завтра — нет».

«На данный момент каких-либо решений о расширении платных зон не принято, также нет информации о возможных тарифах и сроках,— заверили “Ъ” в пресс-службе департамента транспорта Москвы.— Однако в ряде районов сами местные жители обращаются в департамент и к муниципальным депутатам организовать платную парковку. По итогам слушаний и обсуждений по району Раменки на совете депутатов должна быть сформирована позиция и направлена в дептранс, но пока документов не поступало».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов уверен, что новая платная зона на Таганке и в Раменках появится со стопроцентной вероятностью.

«Мы, кстати, пытались найти жителей Таганского района, которые якобы обратились в дептранс, но, кроме пары бабушек, никого не нашли»,— рассказал господин Шкуматов “Ъ”.





В целом, отмечает господин Шкуматов, технологии принятия решений по платным парковкам в столице за последние два-три года не поменялись: используются одни и те же сценарии с привлечением «мнений жителей».

Платные парковки в Москве, напомним, существуют с ноября 2012 года. Тарифы варьируются от 40 до 380 руб. в час. Общая сумма средств, собранных за семь лет,— более 26,3 млрд руб., из них в 2019 году — более 4,45 млрд руб. Парковочные правила обычно меняются в конце года, обсуждение новых платных зон приходится на осенние месяцы. 15 декабря 2018 года в отдельных районах города стоимость часа стоянки поднялась до 380 руб. в час., в этих же местах была отменена бесплатная парковка по воскресеньям. С 9 января 2019 года штраф за неоплату парковки вырос с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб.

Иван Буранов