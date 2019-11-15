«Интурист» отправится на биржу

Став новым собственником туроператора «Интурист», совладелец Anex Tour Нешет Кочкар принял решение о проведении IPO компании. Публичное размещение в России может состояться в конце 2020 года. Эксперты сомневаются, что на биржу будет выставлено больше 20% компании стоимостью до 800 млн руб.

Туроператор «Интурист» в будущем планирует провести IPO, говорится в сообщении компании. Площадка будет выбрана в России. Размещение будет проведено после завершения рекапитализации и реструктуризации компании в рамках ее приобретения совладельцем Anex Tour Нешетом Кочкаром.

В самом «Интуристе» пояснили, что подготовка продлится как минимум год и реальные сроки IPO — конец 2020 года.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что на биржу может быть выставлен небольшой пакет акций «Интуриста» — до 20%. «Готовности рынка к крупному размещению туроператора сейчас нет»,— отмечает он. По мнению эксперта, хорошей оценкой на бирже для туроператора будет сумма 4 млрд руб. Следовательно, стоимость выставленного пакета не превысит 800 млн руб.

«Интурист» — старейший и один из крупнейших туроператоров России. Компания существует с 1929 года. В Ассоциации туроператоров России ранее указывали, что она продает около 1 млн туров в год. После распада СССР «Интурист» долгое время оставался на балансе АФК «Система». Но в 2010 году совладельцем бизнеса через созданное в Испании совместное предприятие стал британский туроператор Thomas Cook. В конце 2018 года на баланс структуры перешла вся компания. После того как в конце сентября стало известно о ликвидации Thomas Cook, судьба «Интуриста» оставалась неопределенной. В числе претендентов на актив помимо Нешета Кочкара назывались европейские туроператоры и китайский фонд Fosun. Последний 1 ноября сообщил о покупке самого бренда Thomas Cook за £11 млн (906,4 млн руб.).

Господин Кочкар официально подтвердил факт покупки «Интуриста», формально сделка завершилась в четверг поздно вечером. В ее периметр войдут выездной, въездной и внутренний туроператорский бизнес компании, розничная сеть, технологии и другие активы. Сумма сделки не раскрывается. Собеседники “Ъ” ранее предполагали, что стоимость «Интуриста» могла составить до $10 млн (640,3 млн руб.), при этом не исключая, что она была безденежной. Нешет Кочкар — один из акционеров Thomas Cook: минувшим летом он выкупил 6,7% акций туроператора. Но на рынке он известен прежде всего как совладелец еще одного крупнейшего туроператора — турецкого Anex Tour. Сейчас в «Интуристе» указывают, что слияние этих брендов не планируется: компании продолжат работать параллельно.

Александра Мерцалова