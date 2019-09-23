Thomas Cook сдал путевки

Основанный в 1841 году британский туроператор Thomas Cook не смог справиться с финансовыми сложностями и объявил о ликвидации бизнеса. В России группе принадлежит, в частности, туроператор «Интурист», который уже объявил, что на его деятельности прекращений операций Thomas Cook не скажется. Но в случае банкротства группы ее доли в капитале российских компаний могут быть включены в конкурсную массу для последующей продажи, предупреждают юристы.

О ликвидации британская Thomas Cook Group объявила 23 сентября. В течение выходных компания продолжала обсуждение условий рекапитализации и реорганизации с ключевыми акционерами, но переговоры ни к чему не привели, следует из сообщения компании. Ликвидация вступает в силу немедленно, рано утром было отменено бронирование билетов более чем для 600 тыс. туристов по всему миру. Thomas Cook — старейшая туристическая компания в мире, работает с 1841 года, в существующем виде бизнес был структурирован в 2007 году. Помимо туроператорского бизнеса, включает авиакомпании, 200 собственных отелей примерно на 40 тыс. номеров и пр.

В последнее время глобальный бизнес Thomas Cook испытывал сложности.

С марта по сентябрь 2019 года капитализация группы на Лондонской бирже рухнула с £439,6 млн до £69,1 млн. В конце августа владелец 18% Thomas Cook китайская Fosun Tourism Group предложила акционерам и кредиторам вложить в компанию £950 млн. Из них £450 млн Fosun готова предоставить сама в обмен на 75% туроператора и 25% авиакомпании группы. Принять решение акционеры и кредиторы должны были 27 сентября. Как отметил CEO Thomas Cook Питер Фанкхаузер, сделка была в основном согласована, но одно из ее условий оказалось непреодолимым.

В России бизнес Thomas Cook представлен туроператором «Интурист», куда группа вошла в 2010 году, первоначально вместе с АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а в конце 2018 года получила контроль. Весной этого года также стало известно о намерении Thomas Cook выкупить «Библио-глобус» (см. “Ъ” от 22 марта). Адвокат Forward Legal Александр Филатов отмечает, что банкротство Thomas Cook не приведет к автоматическому закрытию принадлежащих ему российских компаний и немедленную остановку их деятельности. Но управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов добавляет, что при признании Thomas Cook банкротом группа будет отвечать перед кредиторами всем своим имуществом, в том числе долями в капитале российских компаний, и эти доли могут быть включены в конкурсную массу для последующей продажи.

Гендиректор «Интуриста» Виктор Тополкараев в понедельник подчеркнул, что ликвидация Thomas Cook не отразится на деятельности туроператора. «"Интурист" — это самостоятельная операционная компания, действующая в рамках российского юридического поля. Поэтому нас ситуация с Thomas Cook касается только информационным фоном»,— заявил топ-менеджер (цитата по «РИА Новости»). По его словам, операционный бизнес «Интуриста» остается совершенно независимым: у оператора собственные производственная и контрактная системой и свои полетные программы.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова