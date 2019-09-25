Круговорот туристов в номерах

Случившийся за один день уход с рынка старейшего в мире туроператора Thomas Cook однозначно стал неприятным сюрпризом для британских путешественников, формировавших его основную аудиторию. Сорванные каникулы сотен тысяч туристов многие европейские перевозчики и туроператоры расценили как возможность заработать. Несколько историй рассказало BBC. Например, туристка Анжела Миллс не сможет отправиться в запланированный отпуск на Родос. Стоимость альтернативного перелета для нее и ее супруга буквально за день выросла с £280 до £1 тыс. А выкупивший еще в январе авиабилеты Thomas Cook в Нью-Йорк за £779 Фрейзер Меллен 23 сентября заплатил за их замену £6 тыс.

Но далеко не для всех последствия ликвидации Thomas Cook окажутся негативными. Например, россияне, возможно, смогут даже немного сэкономить на внезапной поездке, прежде всего за счет отелей. На момент объявления о банкротстве туроператора за рубежом остались 600 тыс. его клиентов. На основе этой цифры можно предположить, что ежемесячно туроператор отправлял на отдых 1,2 млн путешественников. А значит, на октябрь в курортных отелях внезапно освободилось более 1 млн мест. Сами участники гостиничного рынка, комментируя ситуацию, не стесняются в определениях. «Это семибалльное землетрясение, и мы ждем цунами»,— заявил The Guardian президент туристического бюро Крита Михалис Влатакис. А глава греческой федерации отельеров Григорис Тасиос считает, что потери бизнеса составят не менее €300 млн.

Очевидная линия поведения отелей — попытаться продать освободившиеся номера с дисконтом, соревнуясь друг с другом в его размере. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов уже отметил появление специальных предложений среди средств размещения в Греции, Турции, на Крите и Кипре. Эти варианты сейчас активно бронируют российские туроператоры. Для многих россиян неожиданные скидки на размещение осенью из-за банкротства Thomas Cook окажутся настоящим подарком. Этот сезон для туристического рынка оказался необычным: осенью спрос на отдых вырос на 20–30% после сдерживания увеличения динамики бронирований летом. Как следствие, многие турецкие отели еще в середине сентября приостановили продажи на октябрь, и о предоставлении специальных цен речи точно не шло.

Организованные туристы из России едва ли смогут полностью заменить турецким и греческим отельерам не приехавших гостей из Великобритании, Германии и других стран Европы: по данным Ассоциации туроператоров России, ежегодно клиентами туроператоров становятся только 15 млн человек. Но для российского туристического рынка резкая ликвидация Thomas Cook сможет стать серьезным подспорьем, хотя бы временно вернув на него давно забытые путешественниками «горячие туры».