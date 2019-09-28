Thomas Cook завершил круиз

23 сентября акции компании Thomas Cook Group перестали торговаться на бирже — старейший в мире туристический оператор не справился с многолетними финансовыми трудностями и начал процесс ликвидации бизнеса. Имя компании, созданной в 1841 году столяром-краснодеревщиком, глубоко верующим человеком и сторонником трезвости Томасом Куком, почти два века было для потребителей синонимом доступных и удобных туристических поездок.

Трезвость — норма жизни

Первую организованную поездку, с которой началось развитие бизнеса Thomas Cook, живший в Южном Дербишире уроженец Мельбурна Томас Кук осуществил 5 июля 1841 года.

Каждую неделю 33-летний столяр-краснодеревщик и прихожанин баптистской церкви проходил 20 км пешком в одну сторону от города Маркет-Харборо, где он тогда жил, в Лестер на собрание Общества трезвости. Однажды, читая по дороге газету, он узнал об открытии нового участка железной дороги между главными городами центральных графств Англии. «Почему бы не использовать эту дорогу для сокращения времени пути до места собраний Общества трезвости, а заодно повысить посещаемость этих собраний за счет тех людей, которые наверняка захотят проехаться в поезде?» — подумал тогда Кук.

С этой идеей он обратился к секретарю управления железных дорог центральных графств Англии и попросил организовать поезд от Лестера до Лоуборо, где должно было проходить следующее собрание Общества трезвости, и обратно. Секретарь заявил, что ничего не знает ни об этом обществе, ни о просителе, однако поезд предоставить пообещал. И 5 июля 1841 года 570 пассажиров уселись в открытые вагоны выделенного специально для них поезда и отправились в путь, заплатив всего по одному шиллингу с человека.

Успех этой поездки обеспечил спрос на подобные мероприятия на все ближайшие годы.

Не отрываясь от своей основной работы, господин Кук организовывал экскурсии и поездки сначала по всем уголкам центральных графств Англии, в первую очередь для членов Общества трезвости и учащихся воскресных школ. Он перебрался с семьей в главный город графства — Лестер, и начал расширять географию таких поездок. Сначала в Уэльс, потом в Шотландию, где прибывших из Лестера 350 туристов встречали как героев, поскольку путь был непростым: сначала на поезде, затем пароходом, а потом опять поездом до Глазго и Эдинбурга. В честь прибытия первой туристической группы в Глазго городские власти организовали торжественный прием с оркестром.

Хобби стало бизнесом

Со временем Томас Кук начал договариваться с многочисленными посредниками, фирмами и людьми. В 1851 году именно он организовал приезд 165 тыс. человек со всех уголков Британских островов на «Великую выставку промышленных работ всех народов». А в 1855 году использовал этот опыт для организации первого зарубежного тура, приуроченного к аналогичной выставке, но уже в Париже. Британцы, купившие билеты на этот тур, смогли побывать в Антверпене, Брюсселе, Кельне, Франкфурте, Гейдельберге, Баден-Бадене, Страсбурге, Гавре и еще нескольких городах и, конечно, на самой выставке в Париже.

Как писал в своих дневниках Томас Кук, такие поездки не только развивают и человека и доставляют ему удовольствие, но они делают людей терпимее к иностранцам, помогают бороться с предрассудками и ненавистью, которые ведут к войнам.

В последующие десять лет его клиенты стали регулярно ездить во Францию, Бельгию, Германию, Австрию, Голландию, Швейцарию.

Свой офис в Лондоне у Thomas Cook появился только в 1865 году. Он не только организовывал поездки, экскурсии и продавал билеты, но и решал вопросы обмена валют, оформления паспортов, продавал товары в дорогу и даже осуществлял курьерскую доставку. С этого времени у основателя был надежный помощник и партнер — его сын Джон, потому название фирмы изменилось на Thomas Cook & Son. Сын помог освоить американское направление, а затем и кругосветные путешествия.

Сам Томас Кук обогнул земной шар в возрасте 65 лет, после чего предоставил такую же возможность всем желающим за 200 гиней (около £22 тыс. по нынешнему курсу — “Ъ”).

Попутно отец и сын придумали «дорожный аккредитив», предшественника всем известных дорожных чеков. Они ввели понятие полного пакета услуг, включающего дорогу, размещение и питание. Тогдашний премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон высоко отозвался о компании, отметив ее значение для организации недорогих поездок и предоставления возможности огромному числу людей побывать в других странах.

В 70-летнем возрасте Томас Кук отошел от дел и оставшиеся годы (умер он в 1892 году) прожил в своем любимом Лестере. Его сын Джон тоже недолго оставался во главе семейного бизнеса — он умер в 1899 году. После этого за дело принялись уже его сыновья Фрэнк и Эрнест. Но новый век оказался вовсе не таким спокойным и безмятежным, как предыдущий.

Хотя внуки Кука тоже стали в чем-то первопроходцами — еще в 1919 году они первыми предложили воздушные перелеты, а затем автомобильные туры и даже африканское сафари — сил у них хватило ненадолго. Уже в 1928 году они продали семейный бизнес французской компании Compagnie Internationale des Wagons-Lits, оператору международных поездов класса люкс. С этого момента Thomas Cook неоднократно переходила из рук в руки, меняя не только владельцев, но и название, и форму собственности. Ей довелось побыть даже государственной компанией, когда в Великобритании в 1948 году проводилась масштабная национализация железных дорог. Правда, в 1972 году она вернулась в привычный частный сектор: ее выкупили компании Midland Bank, Trust Horse Forte и Automobile Association.

Интернет против Кука

С момента своего основания компания пережила немало кризисов, как внутренних, так и национальных и международных, например ближневосточный нефтяной кризис 1973 года, разрушивший не одну туристическую компанию. Но Thomas Cook справлялся.

Менялся мир, менялся туристический рынок, росла конкуренция. Потребители все реже видели необходимость идти в турагентство: можно и самому легко купить билеты онлайн, забронировать отель или арендовать квартиру, подобрать экскурсии, обменять валюту, оформить паспорта и многое другое. Появились и другие факторы, в том числе и такой неожиданный, как изменение климата. В прежде холодных регионах стало возможным нормально проводить отпуск.

Первым серьезным сигналом для Thomas Cook стал кризис 2011 года, когда у нее настолько упали прибыли и выросли долги, что компании пришлось обращаться за экстренным финансированием к банкам. Второй сигнал последовал в 2017 году, когда обанкротилась британская бюджетная авиакомпания Monarch, не справившаяся с возрастающей конкуренцией и падением спроса. В то же время банкротами стали еще два крупных авиаперевозчика — Air Berlin и Alitalia.

К тому моменту Thomas Cook Group и ее подразделениям, включая авиакомпанию, тоже стало сложно вести бизнес. Хотя по итогам 2018 года она и получила выручку свыше £9,6 млрд и обслужила более 19 млн клиентов, чистая прибыль падала, вслед за ней стремились вниз акции, компания делала предупреждения о снижении доходов.

По итогам первого полугодия 2019 года убытки компании достигли £1,5 млрд, а долги перевалили за £1,6 млрд.

Попытки найти выход из ситуации с помощью крупнейших акционеров и инвесторов успехом не увенчались. И вот 23 сентября старейший в мире туроператор объявил о ликвидации бизнеса — подведя таким образом черту под почти двухсотлетней историей компании, ставшей первопроходцем на рынке организованного туризма.

Алена Миклашевская