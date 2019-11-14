В опубликованных переговорах по делу о крушении MH17 упоминаются Шойгу, Бортников и Сурков

В опубликованных Совместной следственной группой (JIT) по расследованию крушения лайнера Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области якобы перехваченных телефонных разговорах между «российскими официальными лицами» и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) звучат имена помощника президента Владислава Суркова, министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова. В одном из диалогов участвует якобы сам господин Сурков.

Имена высокопоставленных чиновников, согласно опубликованным расшифровкам, упоминают бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, боевики с позывными «Монгол» и «Шериф».

Напомним, у следствия возникли вопросы по поводу этих разговоров, поэтому глава отдела уголовных расследований полиции Нидерландов Энди Крааг обратился к свидетелям, которые могут помочь их прояснить. В частности, их интересуют вопросы о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские чиновники.

Министерство иностранных дел России заявило, что перехваченные телефонные переговоры, опубликованные следователями, являются ложными и не подтверждены.

Напомним, МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

В июне совместная следственная группа опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску сбившей самолет ракеты комплекса «Бук». Среди них три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Российские власти причастность к трагедии отрицают, а в МИД России обвинили следствие по делу в работе на «заготовленный ответ».

Подробности — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».