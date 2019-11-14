Следствие по крушению MH17 ищет новых свидетелей из-за опубликованных переговоров

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения лайнера Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области опубликовала перехваченные телефонные разговоры между «российскими официальными лицами» и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). У следствия возникли вопросы по поводу этих разговоров, поэтому глава отдела уголовных расследований полиции Нидерландов Энди Крааг обратился к свидетелям, которые могут помочь их прояснить.

«Анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки и отношения между российскими официальными лицами и лидерами ДНР, похоже, были более тесными, чем первоначально предполагалось»,— сказал господин Крааг. У следствия возникли к возможным свидетелям вопросы о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские чиновники.

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Министерство иностранных дел России заявило, что перехваченные телефонные переговоры, опубликованные следователями, являются ложными и не подтверждены. «Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы, с точки зрения той группы, которую вы упомянули, свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения»,— сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

В июне совместная следственная группа опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску сбившей самолет ракеты комплекса «Бук». Среди них три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Российские власти причастность к трагедии отрицают, а в МИД России обвинили следствие по делу в работе на «заготовленный ответ».

Подробности — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».