«Интерфакс»: «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, намеченное на эту неделю, из-за риска потерять деньги после судебных требований «Нафтогаза Украины», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В прошлую пятницу «Газпром» заявил о программе бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом €30 млрд.

По данным источника, юристы, занимающиеся организацией сделки «Газпрома», не смогли дать полную гарантию того, что привлеченные средства не будут потеряны из-за требований «Нафтогаза». Собеседник агентства отметил, что в случае возникновения благоприятного «окна» «Газпром» может привлечь финансирование в ближайшее время, поскольку новая программа, документы и информационные материалы готовы.

Источник добавил, что «Газпром» в конце ноября выпустит отчет по МСФО за девять месяцев, что, в свою очередь, потребует обновления эмиссионных документов к размещению. По его словам, в этом случае компания не сможет выйти с новыми бондами до конца года.

В мае «Газпром» обжаловал в апелляционном суде Люксембурга решение о взыскании средств со своей дочерней структуры GAZ Capital SA в пользу «Нафтогаза». Украинская компания продолжает предпринимать попытки получить через европейские активы «Газпрома» задолженность первого платежа в размере $2,6 млрд, установленную Стокгольмским арбитражным судом в феврале 2018 года. Тогда суд взыскал с российского концерна $4,63 млрд за недостаточный объем транзита газа. Ранее «Нафтогаз» подавал иски в суды Великобритании, Швейцарии и Нидерландов, где также зарегистрированы принадлежащие «Газпрому» компании. Российскому холдингу удается заморозить взыскание средств до окончания идущего параллельно процесса в Апелляционном суде Швеции, куда он обратился для отмены решения Стокгольмского арбитража.

Недавно борьба за газовый контракт между Москвой и Киевом обострилась — стороны обменялись жесткими требованиями. Кремль настаивает, чтобы «Нафтогаз» отказался от спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Киев же вышел с новым иском к российской компании на $12 млрд. Всего же украинская сторона насчитала претензий к «Газпрому» на $22 млрд.

Как судебные разбирательства осложняют переговоры по газу, читайте в материале “Ъ” «Новый иск "Нафтогаза" грозит сорвать переговоры по транзиту».