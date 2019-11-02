«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $12 млрд в Стокгольмский арбитраж

«Нафтогаз Украины» ответил на исковое заявление российского «Газпрома» встречным иском, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. «Газпром» подал иск в рамках спора о транзитном контракте в Стокгольмский арбитраж летом 2019 года.

«То есть мы фактически защищаемся и требуем компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома", финансовый эффект от которого — более $12 млрд»,— заявил топ-менеджер украинской компании в Facebook.

По его словам, в заявлении 500 страниц, к нему прилагаются три отчета международных экспертов. «Я напишу более подробно о наших претензиях, а также о том, почему претензии "Газпрома" неоправданы»,— сообщил представитель «Нафтогаза».

«"Газпром" все еще должен нам $3 млрд. Мы рассчитываем на погашение этого долга в 2020 году»,— написал господин Витренко.

Действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину истекает в конце 2019 года. 19 сентября Россия, Украина и ЕС провели консультации в Брюсселе, на которых стороны решили, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».