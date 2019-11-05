Новый иск «Нафтогаза» грозит сорвать переговоры по транзиту

Россия ужесточает свою позицию по поводу переговоров по транзиту газа с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достижение договоренностей невозможным, пока не будут урегулированы судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза». Тем временем «Нафтогаз» подал против «Газпрома» еще один иск в Стокгольмский арбитраж на $12 млрд. Таким образом, переговоры о продолжении транзита могут зайти в тупик.

Попытка «Нафтогаза» решить проблемы, связанные с продлением транзита газа через Украину, в Стокгольмском арбитраже делает невозможным достижение каких-либо договоренностей на дальнейших переговорах, сказал 5 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ссылаясь на слова президента в Будапеште.

Владимир Путин 30 октября после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном назвал абсурдными предъявляемые «Газпрому» претензии и отметил, что нужно обнулить требования с обеих сторон.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину. Причем со значительным снижением цены — в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине сегодня»,— заявил президент.

Речь идет об исковом заявлении «Нафтогаза Украины» к «Газпрому», которое Киев в начале ноября направил в Стокгольмский арбитраж. Компания, в частности, требует пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года до конца 2019 года и выплатить компенсацию в объеме $11,8 млрд, а также проценты и дополнительную плату в $448 млн по другим обязательствам, сообщал в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко. В эту сумму компания оценивает ускоренную амортизацию газотранспортной системы Украины, связанную с тем, что транзит газа через Украину может быть прекращен с 2020 года.

Компания ожидает решение арбитража в 2021 году. При этом топ-менеджер «Нафтогаза» отмечает, что итоговая сумма требований будет зависеть от исхода проходящих сейчас переговоров между Россией и Украиной. «Если к этому времени станет ясно, что Украина сохранила доходы от транзита примерно на текущем уровне, то мы не сможем включать в расчет компенсации затраты на ускоренную амортизацию и обесценение»,— написал господин Витренко и добавил, что тогда сумма претензий сократится до менее $2 млрд.

Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года по результатам арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» пытается оспорить решение арбитража в апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Решение ожидается в конце ноября.

Татьяна Дятел