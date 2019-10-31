Путин заявил о готовности обсуждать поставки газа Украине со скидкой

Москва готова вести переговоры о прямых поставках газа на Украину со «значительным снижением цены», а также о транзите газа, сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Владимир Путин также заявил, что «никакого реверса» на самом деле нет (сейчас Украина не закупает напрямую газ у России, а качает топливо из других стран). «Это не реверс, это ложный реверс,— сказал он и добавил, что выгоды от поставок российского газа очевидны как для простых граждан, так и для экономики в целом.

Господин Путин также прокомментировал слова представителя Еврокомиссии Мароша Шевчовича, который заявил, что итоги последних трехсторонних консультаций по газу (Россия, Украина, ЕС) в Брюсселе его разочаровали. «Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров»,— сказал президент России.

Арбитражные разбирательства против «Газпрома» он назвал абсурдом, в том числе и решение Стокгольмского арбитража (обязал «Газпром» выплатить $2,6 млрд по результатам споров с «Нафтогазом»). Владимир Путин призвал обнулить требования обеих сторон, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

О том, как судебные разбирательства осложняют переговоры по газу, читайте в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».