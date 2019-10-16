Ученых исключили из Красной книги

Вокруг Красной книги снова разгорается скандал: Минприроды существенно скорректировало состав комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. Теперь из 44 ее членов осталось лишь 20 ученых, которых всегда было большинство, остальные — сотрудники Минприроды и подведомственных учреждений, а также региональных охотничьих департаментов. Ученые и экологи опасаются, что те спорные виды, включения которых в Красную книгу они добиваются более двух лет, теперь точно в нее не войдут.

В распоряжении “Ъ” оказались проекты нового положения и состава комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, которые Минприроды собирается утвердить уже в ближайшее время. Отметим, комиссия вместе с научными организациями и органами исполнительной власти вырабатывает предложения и рекомендации, которые способствуют принятию решений по ведению Красной книги. Члены комиссии должны оценивать сведения, предоставленные секциями экспертов, и «голосовать» за виды, предложенные к занесению в книгу. Теперь из 44 членов комиссии лишь 20 ученых, а большую ее часть составляют сотрудники Минприроды, ее подведомственных учреждений, а также чиновники региональных природоохранных и охотничьих департаментов. Ранее перевес был на стороне ученых: например, в прошлом составе их было 39 из 65.

“Ъ” писал о том, что Минприроды пересматривает положение и состав комиссии, в марте 2019 года. Тогда Росохотрыболовсоюз просил исключить возможность одновременного участия ученых и в секциях экспертов, и в составе комиссии: там указывали, что из-за такого совмещения происходит конфликт интересов. Ученые, в свою очередь, заявляли, что представители Росохотрыболовсоюза «хотят лишить специалистов права голоса и пролоббировать интересы охотников».

Предложенные изменения в составе комиссии приведут к тому, что спорные виды, которые эксперты предлагают включить в Красную книгу, могут в нее не войти, считает эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин. Отметим, что Красная книга РФ должна пересматриваться раз в десять лет, однако действующая ее редакция по животным датируется 1997 годом. В 2017 году ее собирались пересмотреть. Тогда по итогам голосования комиссии краснокнижными животными стали гималайский медведь, каспийский тюлень, северный олень, сибирский горный козел и косатка, и этот список позже согласовала РАН, но в Минприроды решили скорректировать документ, исключив перечисленные виды перед отправкой в Минюст. Корректировку списка уже после согласования с учеными в министерстве объясняли тем, что «для включения видов в Красную книгу должны быть данные по их численности, подтвержденные результатами мониторинга видов, а их не было». Минюст тогда новую редакцию Красной книги РФ не зарегистрировал.

Помимо сотрудников Минприроды, в обновленном составе комиссии будут трое ученых из подведомственных институтов, а также сотрудники нескольких региональных природоохранных территорий (также подчиняются Минприроды). «Они более независимы и объективны, чем чиновники, но все равно мало кто из них сможет пойти против департаментов в спорных вопросах,— опасается господин Крейндлин.— А местные руководители охотничьих управлений и ведомств, которых теперь включили в состав, изначально были против включения видов в Красную книгу, потому что выдача лицензий на этих животных — деньги».

«За эти два года мы собрали кучу дополнительных материалов, тысячи страниц, чтобы обосновать необходимость включения тех видов в Красную книгу,— говорит научный сотрудник Центра кольцевания птиц России Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Софья Розенфельд.— Но из списка буквально единицы смогут дать квалифицированную оценку. А все остальные люди, которые не понимают ничего в охране редких видов, будут решать вопросы, которым мы, ученые, посвятили всю жизнь».

Примечательно, что в состав новой комиссии предлагается включить режиссера-документалиста, бывшего помощника президента РФ Сергея Ястржембского — в октябре в социальных сетях появилась его фотография рядом с убитым белым медведем, занесенным в Красную книгу РФ. «Как можно было браконьера и проповедника трофейной охоты включить в комиссию?» — возмущается госпожа Розенфельд. Отметим, что из публикаций на странице господина Ястржембского в Facebook следует, что на белого медведя он охотился в Канаде, где это не запрещено. «Красную книгу создали охотники, значение ее в том, чтобы защитить эти виды и создать для них такие условия, чтобы вывести их из числа редких,— заявил “Ъ” господин Ястржембский.— Самые эффективные способы придумали охотники, а не ученые. В других странах развита охота, деньги от которой идут на охрану видов».

В Минприроды подтвердили, что документ проходит внутриведомственное согласование, после чего будет представлен на утверждение. «Мнение, что состав комиссии формировался, "чтобы согласовать те спорные виды, из-за которых в 2017 году случился конфликт и новая редакция не была утверждена", ошибочно,— заверили “Ъ” в ведомстве.— Комиссия является совещательным органом при Минприроды России, и ее решение имеет рекомендательный характер». Присутствие в составе комиссии представителей уполномоченных региональных органов в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания вполне логично, поскольку им были переданы эти полномочия; «при этом ключевые эксперты, представляющие научное сообщество, в том числе Институт проблем экологии и эволюции РАН, в комиссии были сохранены», объясняют в ведомстве.

Анна Васильева