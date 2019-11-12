Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что нет поводов волноваться из-за эффективности расходования средств на строительство космодрома Восточный. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме до сих пор не удалось навести порядок, и там «воруют сотнями миллионов», несмотря на большое количество уже возбужденных уголовных дел.

Господин Рогозин критику главы государства назвал абсолютно обоснованной, но уточнил, что все причастные к коррупции при строительстве были отстранены от проекта. «Мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных»,— рассказал глава «Роскосмоса» на конференции «Дни космоса в Казахстане» (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сейчас на космодроме достраивают несколько объектов. Основные из них, в числе которых — технический и стартовый комплексы, планируют начать вводить в эксплуатацию с первого квартала 2020 года. Еще несколько объектов должны достроить «в течение ближайших лет». «Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются эффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет»,— отметил Дмитрий Рогозин.

Восточный находится в Амурской области. Это первый национальный космодром России гражданского назначения. Первую очередь Восточного начали строить в 2012 году, работы длились четыре года. По словам Дмитрия Рогозина, на проект ушло почти 92 млрд руб. В течение 2014–2018 годов Генпрокуратура выявила в ходе строительства 17 тыс. нарушений, было возбуждено 140 уголовных дел. Общий ущерб оценивается в 10 млрд руб.

С критикой работы «Роскосмоса» выступал и премьер-министр Дмитрий Медведев. В июне он обвинил госкорпорацию в неэффективном освоении средств и срыве госконтрактов. Он также предупредил, что строительство Восточного не успевают завершить к запланированному сроку. В сентябре строительную площадку космодрома посетил Владимир Путин, потребовавший «выдержать намеченные сроки» строительства. В том же месяце господин Рогозин призвал досрочно построить вторую очередь Восточного.

О визите президента на космодром читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин запустил себя в космос».

Подробнее об уголовных делах, связанных с космодромом Восточный, читайте в материалах “Ъ”.