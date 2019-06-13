Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса». Он раскритиковал госкорпорацию за неэффективное освоение средств и срывы госконтрактов. «К сожалению, мы сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся»,— сказал господин Медведев. Он также призвал вернуть России лидество в космосе.

Премьер-министр пояснил, что за этот год на космические программы выделено 260 млрд руб., из них «Роскосмос» получил более 183 млрд руб. Но, подчеркнул господин Медведев, освоено меньше четверти выделенных средств, так что до конца года «Роскосмос» должен потратить около 200 млрд руб. «Мы ждем от этих денег, от этих инвестиций отдачи»,— сказал премьер-министр.

Премьер также предупредил, что строительство космодрома Восточный не успевают завершить к запланированному сроку. «Еще одна тема — строительство космодрома Восточный. Мы, когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени»,— сказал господин Медведев на совещании по вопросу развития «Роскосмоса» (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Медведев отметил, что возвращение лидерства России в космосе — это вопрос нацбезопасности. «Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности»,— сказал премьер-министр, добавив, что решение этого вопроса лежит на «Роскосмосе».

Первую очередь космодрома Восточный начали строить в 2012 году, работы длились четыре года. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились, строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и уголовными делами. Владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев был приговорен к восьми годам колонии за хищение 1,3 млрд руб. Позже приговор был смягчен, в апреле Сергей Дегтярев вышел из тюрьмы.

В начале июня Дмитрий Рогозин отчитался, что строители уже готовят участок под вторую очередь космодрома Восточный. Ее продолжит строить производственно-строительное объединение «Казань» депутата Госсовета Равиля Зиганшина. Глава госкорпорации отметил, что лично наблюдает за строительством в режиме реального времени.

Подробнее о деле о хищениях — в публикации “Ъ” «Строители космодрома Восточный слишком мягко сели».