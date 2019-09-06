Путин осмотрел строительную площадку второй очереди космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал «выдержать намеченные сроки» строительства космодрома Восточный и запуска с него ракет-носителей. Он посетил строительную площадку второй очереди космодрома и осмотрел ряд построенных в рамках возведения первой очереди объектов.

«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полеты с использование ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году»,— сказал господин Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома (цитата по ТАСС).

Руководитель дирекции Роскосмоса по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверил российского лидера, что строительство ведется в соответствии с графиком, и проект будет реализован в установленные сроки — 40 месяцев. «Даже чуть раньше получается»,— сказал господин Рогоза (цитата по «РИА Новости»).

В настоящее время проект строительства второй очереди Восточного прошел государственную экспертизу. Первый пуск с нового стартового стола под ракету «Ангара» запланирован на август 2023 года. К строительству новых объектов приступили 30 мая, на текущий момент подрядчиком мобилизовано 619 человек, однако планируется продолжить наращивать рабочую силу. Согласно продемонстрированному президенту гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным графиком, в октябре группировка строителей будет насчитывать 1200 рабочих и 140 единиц техники, а пик нагрузки придется с марта 2021 года по март 2022 года — тогда численность задействованных на стройке рабочих будет от 2500 до 5000 человек.

Сейчас работы развернуты на 14 объектах, сообщил господин Рогоза. Среди них — стартовый комплекс, технический блок кислорода-азота, резервуары запаса воды, командный пункт, блок общежития на 2000 человек, два бетонных завода и другие. Строительство самого стартового стола под «Ангару» обойдется в 38 млрд рублей, а технологическое оборудование еще 27,5 млрд рублей.

Напомним, строительство Восточного началось в 2012 году. Проект обошелся в 92 млрд руб. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. В июне 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса», обвинив корпорацию в неэффективном освоении средств.

О хищениях на космодроме Восточный — в публикации “Ъ”.