Рогозин призвал досрочно построить вторую очередь космодрома Восточный

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что строительство объектов второй очереди космодрома Восточный должно завершиться досрочно. 27 сентября он посетил строительную площадку и провел рабочее совещание со строительными организациями, во время которого поставил задачу «обеспечить опережение графика строительства», сообщает пресс-служба госкорпорации.

Первую очередь космодрома Восточный начали строить в 2012 году, работы длились четыре года. По словам Дмитрия Рогозина, на это ушло почти 92 млрд руб. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились, строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и уголовными делами.

В июне Дмитрий Рогозин объявил о начале строительства второй очереди строительства Восточного. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса» и обвинил ее в неэффективном освоении средств и срыве госконтрактов. В сентябре строительную площадку Восточного посетил президент России Владимир Путин. Он потребовал «выдержать намеченные сроки» строительства космодрома Восточный и запуска с него ракет-носителей.

О визите президента читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин запустил себя в космос».