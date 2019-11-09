Авторынок ниже нуля

Авторынок падает семь месяцев подряд, но в октябре тренд сильно ухудшился — продажи без каких-либо потрясений ушли сразу на 5% в минус. В отрасли говорят, что рынок ушел в стадию депрессии. В минусе теперь и лидеры — Kia и АвтоВАЗ. Участники рынка отмечают тревожащий рост числа «желтых» машин — номинально проданных дилерами ради бонусов от производителей под конец третьего квартала, но фактически застрявших на складах; подобная тенденция наблюдалась под кризис 2008 года. Их, возможно, удастся распродать под конец года без скидок: в отрасли ожидают, что когда будет объявлено о повышении ставок утильсбора, возникнет приток спроса. Но в то, что рынок выправится, почти никто не верит.

Провальный октябрь

Авторынок падает уже семь месяцев подряд, но в октябре, по данным АЕБ, продажи ушли в минус сразу на 5,2% без каких-либо очевидных тому причин после символического падения на 0,5% в сентябре. И сезонный фактор этого не объясняет: октябрь — традиционно месяц высоких продаж, говорит гендиректор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин.

Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович сегодняшнюю динамику рынка объясняет в том числе тем, что в конце 2018 года люди спешили приобрести автомобили по старой цене перед повышением НДС. Октябрь действительно был одним из таких месяцев, когда спрос активизировался: темпы роста продаж ускорились с 6,2% в сентябре до 8,2% в октябре. Об эффекте высокой базы говорит и Владимир Беспалов из «ВТБ Капитал». Денис Петрунин, впрочем, говорит, что рынку в любом случае было далеко до докризисного уровня.

Лидеры тянут рынок за собой

Директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников отмечает, что снижение авторынка в октябре в этом году все-таки закономерно: «Реальные доходы населения падают, поэтому количество людей, которые готовы позволить себе покупку нового автомобиля, снижается». В течение года спрос в бюджетном сегменте авторынка поддерживали госпрограммы стимулирования спроса, которые сейчас завершены, продолжает он, и без них динамика рынка была бы отрицательной и в предыдущие месяцы. Так, это уже сказалось на одном из бестселлеров российского рынка: продажи Lada в октябре упали на 6% ниже рынка. Сокращение продаж Lada может быть связано с завершением действия программы господдержки, большая часть лимитов по которой пришлась именно на АвтоВАЗ, считает Денис Петрунин: те, кто хотел купить Lada, успели сделать это, пока действовала программа, и ажиотаж вокруг бренда спал.

Общее падение рынка в октябре обеспечили Nissan, Ford, ушедший из сегмента легковых авто, и лидеры Lada и Kia, говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Он отмечает, что у Lada выделяется снижение продаж модели Vesta. В целом, состояние рынка хорошо характеризует динамика продаж пятерки лидеров, говорит он, а у каждой из марок она находится на грани нуля: «Вот такое нулевое состояние и есть главная характеристика сегодняшнего автомобильного рынка в стране». Если тенденция октября будет характерна и для конца года, то высокая база ноября-декабря прошлого года не поможет рынку показать положительный результат ни в один из месяцев, полагает он.

Желтое, но не такси

Помимо низкой покупательской способности населения и невысокой активности авторынка в целом Денис Петрунин указывает на то, что в сентябре дистрибуторы закрывали третий квартал, поэтому продажи в прошлом месяце были активнее и забрали на себя часть продаж октября. Всегда месяц, следующий за отчетным кварталом, у некоторых брендов провальный, отмечает Михаил Чаплыгин. По итогам октября это видно на примере Nissan (по данным АЕБ, продажи упали на 60%), отмечает он. Правда, есть и объективные факторы, влияющие на падение продаж марки, говорит эксперт: это уход с рынка моделей Almera и Juke, более высокая стоимость обновленных X-Trail и Qashqai — продажи последних в октябре вообще упали в два раза. В Nissan считают, что снижение продаж обусловлено высокой базой прошлого года, а также оптимизацией модельного ряда и полной концентрацией на кроссоверах.

Стремясь закрыть третий квартал с хорошими показателями, в сентябре дилеры учитывали как проданные и те автомобили, которые продолжали стоять на складах, рассказывают несколько источников “Ъ” среди дилеров. Один из них, в частности, указывает на тот факт, что продажи октября оказались на 5 тыс. единиц ниже сентябрьских, хотя традиционно это более высокий месяц. По словам другого источника “Ъ”, у Kia сегодня почти 16,4 тыс. «желтых» (номинально проданных) автомобилей, что составляет около 9% от всего объема машин этой марки, отгруженных дилерам. Но такой большой объем, поясняет он, объясняется именно масштабом продаж концерна. Источник “Ъ” отмечает, что 8–9% «желтых» машин — плохой симптом, такое было перед кризисом — в конце 2008 года. О том, что корейские марки не адаптировались к новым реалиям, говорит и еще один собеседник “Ъ” в автопроме. При этом проблемы с «желтыми» автомобилями есть и по другим маркам, отмечают ряд источников “Ъ”, и дилеры с хорошими финпоказателями, а также региональные холдинги, сильно зависящие от импортеров, могут накапливать стоки таких автомобилей. При этом купить такой автомобиль со скидкой вряд ли получится, говорит один из них.

“Ъ” также ознакомился с данными ГИБДД о регистрациях автомобилей по итогам третьего квартала, согласно которым рынок в сентябре упал на 11,2%, до почти 132 тыс. штук. А по данным АЕБ, рынок сократился только на 0,5% — до 157,1 тыс. штук. Расхождение данных АЕБ и регистраций в январе-сентябре по бренду Kia составило 13,9 тыс. машин, Lada — 10,6 тыс. машин, Hyundai — 7 тыс. машин, Skoda — 5,7 тыс. машин, VW — 4,6 тыс. штук, Toyota — 2,4 тыс. штук, Nissan — 2,3 тыс. штук, BMW — 2,2 тыс. штук, Mercedes-Benz — 2 тыс. штук, Renault — 1,9 тыс. штук, Datsun — 675 штук. Из них расхождение только за сентябрь составило почти 1,2 тыс. машин по Kia, Lada — 5,3 тыс. автомобилей, Hyundai — 1,9 тыс. машин, Skoda — 1,2 тыс. машин, VW — 1 тыс. штук, Toyota — 1,5 тыс. штук, Nissan — 2,3 тыс. штук, BMW — 527 штук, Mercedes-Benz — 240 штук, Renault — почти 2,5 тыс. штук, Datsun — 414 штук.

Нереалистичные планы

«Многие пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но сейчас авторынок даже рисовки не спасают, судя по результату октября»,— отмечает один из источников “Ъ”. Среди марок, у которых также есть проблема с нереалистичными планами продаж, влекущая за собой накопление «желтых» стоков, он называет Volkswagen, говоря о том, что у марки накопились проблемы от ценообразования и дилерской политики до катастрофической потребности в новом «вольюм мейкере» — Polo устарел. Также в этом ряду он перечисляет Renault: Arkana пока не может быть объемообразующей моделью, поскольку ее нет в нужном количестве и модификациях. Наиболее стабильной маркой на рынке он называет Skoda, которая, по его словам, не выставляет нереалистичных планов. Другой источник “Ъ” говорит, что по Volkswagen была проблема с большим числом «желтых» машин месяц-два назад, но сейчас их число сократилось.

«Наличие "желтых" автомобилей связано больше с ситуацией, в которой оказался дилер, и его краткосрочной и долгосрочной стратегией,— отмечает еще один собеседник “Ъ”.— Например, надо было получить большой бонус от импортера — выкупили машины на склад или взяли ликвидные автомобили на склад, получив в придачу 100 неликвидных». Другой источник “Ъ” говорит, что дилеры под бонус выкупают автомобили в случае банкротства кого-то на рынке.

Соседские закупки и минимум «желтизны»

Но не все считают проблему «желтых» машин реальной. Некоторые источники “Ъ” на рынке отмечают, что по части брендов видно, что расхождение между данными АЕБ и регистраций постепенно выравнивается. Основная часть продаж традиционно приходится на конец месяца, и эти автомобили не попадают в данные о регистрациях, говорит один из них. В Nissan называют расхождение данных нормальным явлением, также ссылаясь на то, что большая часть продаж (выдач) происходит в последние дни месяца и клиенты просто не успевают до конца месяца поставить автомобиль на учет. Если оценивать период статистики в год и более, то разница минимальна, заключают там.

Кроме того, в статистику по регистрациям не попадают автомобили, поставляемые МВД и вывозимые покупателями в соседние страны, отмечает собеседник “Ъ”. В Toyota также говорят, что расхождение связано с практикой покупки автомобилей гражданами стран Таможенного cоюза в России для дальнейшего вывоза, считая расхождение данных АЕБ и регистраций по своему бренду не такой большой с учетом того, что продано уже около 80 тыс. машин. Расхождение может возникать из-за машин, которые покупают жители соседних стран, в первую очередь тех, что входят в ТС, согласны и в Mercedes-Benz. Итогами продаж бренда там «удовлетворены»: «во-первых, мы стали лидерами по продажам в премиум-сегменте по итогам месяца, во-вторых, продолжаем наращивать темпы роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года — так, прирост в октябре составил 15%».

В Kia, комментируя итоги своих продаж (по данным АЕБ, упали на 4%), говорят, что «результаты октября укладываются в наш план на этот год»: «Мы делаем ставку на удержание рыночной доли порядка 13% (по данным АЕБ, по итогам января-октября, выросла на 0,3%, до 13,2%). В части «желтых» машин там говорят лишь то, что присутствие автомобилей у дилеров позволяет сократить сроки ожидания для клиентов: «Оценить разницу между объемами продаж, отрапортованными дилерами (данные АЕБ), и объемом зарегистрированных автомобилей вы можете отследить в соответствующих статистических отчетах». О собственном расхождении на сентябрь в компании говорят, что в реальности оно не столь значительно, поскольку в базе данных отражаются не все проданные автомобили. Среди причин тому в компании называют неточности в базе данных регистрации и задержку между моментом продажи и постановкой на учет, также говорят и о закупках гражданами ТС.

В Volkswagen подчеркивают, что внимательно следят за статистикой АЕБ и статистикой регистрации ГИБДД: «можем утверждать, что разница между ними минимальная». Кроме того, подобная разница существует абсолютно у всех марок, отмечают там, и по марке Volkswagen меньше, чем по другим маркам. Статистика сильно зависит от месяца, и в ряде случаев количество регистраций превосходит статистику АЕБ, продолжают в концерне: это связано в том числе с тем, что корпоративные клиенты регистрируют машины не всегда сразу, а речь в данном случае идет о больших партиях. Таким образом, говорить о том, что позитивная статистика обеспечена «желтыми» машинами, «с нашей точки зрения, неправильно», считают в Volkswagen. На продажи бренда влияет прежде всего модельный ряд, который пользуется уверенным спросом в России, локальное производство бестселлеров Polo и Tiguan, а также наличие специальных версий, которые привлекательно позиционированы по цене, отметили в компании.

В Renault отказались от комментариев. Но его дилеры говорят, что положительный эффект на продажи бренда оказали вполне понятные факторы. Операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев сказал, что хорошей динамики Renault достиг, в том числе, благодаря уходу с российского рынка легкового сегмента бренда Ford, произошло перераспределение долей. Рост продаж бренда Renault связан также с выходом Arkana, которая, помимо того, что сама показывает неплохие продажи, еще и влияет на рост продаж других моделей этого бренда, вызывая общую заинтересованность покупателей в этой марке, продолжает он. «В ближайшем будущем подобную ситуацию, возможно, мы увидим у бренда Skoda: с выходом на рынок нового Skoda Karoq продажи бренда могут подняться»,— добавил господин Гуляев. Гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин отмечает, что именно Arkana и повлияла на то, что марка Renault выбралась в плюс: «Без нее она была в минусе».

Глава РОАД Олег Мосеев говорит, что частично в сентябре могла быть проблема затоваривания складов, которые потом «сушили» в октябре. При этом проблему «желтых» автомобилей он называет преувеличенной, а результат октября — логичным в условиях мировой смены модели пользования автомобилей в пользу такси, а также падения доходов населения в России. Он полагает, что «желтые» машины, которые дилеры набирали под дополнительные бонусы, могут продаваться дилерами по более выгодным ценам, но, если такое затоваривание складов было ошибкой, то автомобиль не будет предлагаться со скидками. В конце года Олег Мосеев также не ожидает больших скидок на автомобили, объясняя это тем, что на фоне обсуждаемого повышения утильсбора с 1 января сразу после объявления об этом автомобили и так начнут покупать. Его прогноз — падение рынка на 3–4% по итогам года.

Депрессивная фаза

В будущее в целом на рынке смотрят не очень оптимистично. Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов считает, что этот год рынок закончит в минусе и сейчас логичнее говорить не о стагнации рынка, а о депрессии. Сегодня рынок пожинает плоды чрезмерного оптимизма, связанного с ожиданиями общего роста экономики, продолжает он: «К сожалению, на потребительском рынке этого не происходит по причине реального падения доходов у основной части населения». Сейчас главное — не повторить те же самые ошибки в производственном планировании на следующий год, так как реальных предпосылок к росту пока не наблюдается, считает он. Тем не менее, если государство эффективно осуществит программы масштабного инвестирования в отрасль, способствующие общему росту, ситуация может начать меняться в лучшую сторону, говорит господин Попов.

Михаил Чаплыгин полагает, что вероятность возвращения к положительной динамике в ближайшие месяцы нулевая, и «даже выход новых моделей не помогает». Есть факторы, которые тянут рынок вниз, поясняет он, в числе которых отсутствие программ господдержки, более высокая стоимость автомобилей по сравнению с прошлым годом (срок замены машины увеличивается, растет привлекательность б/у сегмента).

Андрей Павлович, впрочем, считает, что шансы обрести некую устойчивость у российского рынка все-таки есть: октябрь-декабрь — это всегда самый плодотворный период для автодилеров. Клиенты сейчас находятся в ожидании традиционной индексации цен, которая происходит в январе, и так или иначе больше интересуются, задумываются о приобретении автомобиля по прежней стоимости, заключает он. В «Авилоне» ожидают, что клиентская активность будет традиционно расти к концу года во всех сегментах, особенно в премиальном и люксовом. Увеличить спрос помогают акции от импортера, которые нередко расширяются под конец года, будь то скидки, снижение кредитной ставки на популярные модели или поддержка трейд-ин, поясняет господин Павлович.

Хотя покупатели понимают, что серьезный рост цен на автомобили может произойти уже в начале будущего года, без дополнительных мер стимулирования спроса авторынок продолжит падение, полагает Владимир Мирошников, ожидая, что автопродажи в 2019 году упадут на 3–5%. А в 2020 году динамика авторынка будет зависеть от того, какими мерами правительство будет готово поддержать спрос на автомобили, говорит он, и переломить негативную тенденцию можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 млн до 2 млн руб., где сохраняется отложенный спрос. В отсутствие мер поддержки и на фоне роста цен снижение рынка неизбежно, заключает господин Мирошников.

При этом он отмечает, что сейчас на авторынке наблюдается расслоение: бюджетный и средний ценовой сегмент падают, премиальный демонстрирует небольшой рост. По прогнозам «Рольфа», спрос на премиальные автомобили может быть исчерпан уже в первые месяцы будущего года.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что ситуация, когда премиальный сегмент чувствует себя хорошо, а бюджет проседает,— показатель того, что на рынке все не очень хорошо. Если общая ситуация будет ухудшаться, то это скажется и на премиальном сегменте, уверен он. По прогнозу аналитика, год авторынок закончит с падением на 3–4%. Но он ожидает небольшого восстановления спроса в 2020 году при условии отсутствия потрясений.

Ольга Никитина