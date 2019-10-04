Автопродажи выехали в ноль

В сентябре автопродажи в РФ показали лишь символическое падение на 0,2%, что стало неплохим результатом после нескольких месяцев падения, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В АЕБ ожидают небольшого сокращения объемов рынка по итогам года, но опасаются, что предстоящее повышение утильсбора на автомобили может способствовать перераспределению спроса на конец этого года.

По данным АЕБ (.pdf), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в сентябре снизились на символические 0,2%, до 157,1 тыс. штук. Ранее на рынке наблюдалась тенденция к сокращению темпов падения рынка: в августе продажи падали на 1,3%, до 145,5 тыс. штук, в июле — на 2,4%, почти до 140 тыс. штук, а еще в июне рынок падал на 3,3%, до 151,2 тыс. штук, в мае — на 6,7%, до 137,6 тыс. штук, при этом еще в апреле реализация сокращалась на 2,7%, до 148,3 тыс. штук.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер назвал итоги сентября неплохим результатом, «принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев». В январе—сентябре продажи до сих пор в минусе — на 2%, до 1,27 млн штук. С учетом оставшихся трех месяцев в текущем году в комитете ожидают годового результата 1,76 млн штук, что «проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года», заключил господин он.

Йорг Шрайбер отмечает, что «здесь присутствует элемент неопределенности — возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году»: «Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение — конечно, за счет продаж в последующий период». Об этом же ранее говорили участники рынка и эксперты, отмечая, что решение может повторить эффект от роста НДС, когда спрос с начала 2019 года сместился на конец 2018 года. “Ъ” подробно рассказывал об этом 26 сентября.

Российский авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после многолетнего падения с марта 2013 года и перешел в стадию уверенного роста.

Спрос на новые легковые машины и LCV в 2018 году, по данным АЕБ, вырос на 12,8%, до 1,8 млн штук. Но в 2019 году ситуация изменилась, и в АЕБ изначально давали сдержанный прогноз в 3,6% роста рынка. В июне на фоне падения рынка ассоциация пересмотрела свои ожидания на 2019 год до сохранения продаж на уровне прошлого года, а теперь незначительно уточнила его.

Продажи лидера российского авторынка Lada в сентябре выросли на 1%, до 31,5 тыс. машин. Аналогичную динамику показывает бестселлер среди иномарок Kia, продажи которого достигли 19,2 тыс. штук. В плюсе из топ-10 также удалось закрепиться Renault (на 28%, до 13,3 тыс. штук), Volkswagen (на 2%, до 9,5 тыс. штук), Mercedes-Benz (на 16%, до 3,8 тыс. штук). Наиболее активный рост среди лидеров продаж показал отечественный ГАЗ — на 33%, до 6 тыс. штук. В ноль в сентябре вышла реализация Hyundai, составив 16 тыс. машин. Спрос на Toyota упал на 16%, до 9,4 тыс. штук, Nissan — на 5%, до 7,4 тыс. штук, а также Skoda — на 6%, до 7,3 тыс. штук.

Ольга Никитина