Саммит в Шэньчжэне обновил месячный минимум индекса Мосбиржи
Российские инвесторы негативно восприняли результаты встречи глав России, Китая и США в Шэньчжэне, которая состоялась 19 ноября. После того как главы этих государств закончили вступительные речи, инвесторы начали сбрасывать акции. «Инвесторы остались разочарованы тем, что лидеры в своих выступлениях не упомянули пути разрешения украинского конфликта, тогда как именно эта тема была для трейдеров наиболее важной»,— указывает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.
Индекс IMOEX ускорил падение после заявлений президента РФ Владимира Путина о намерении России отвечать на удары по Крымскому мосту, которые «будут гораздо более болезненными». Уже к 16:00 индекс Московской биржи снизился на 2,7%, до 2404,8 пункта, обновив месячный минимум. Акции «голубых фишек» по итогам дня подешевели на 1,5–3%, причем в лидерах снижения были акции нефтегазовых компаний («Газпрома», НОВАТЭКа, «Роснефти», «Татнефти»). Акции Сбербанка, «Т-Технологий», ВТБ подешевели на 1,5–2,5%.