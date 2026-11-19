Российские инвесторы негативно восприняли результаты встречи глав России, Китая и США в Шэньчжэне, которая состоялась 19 ноября. После того как главы этих государств закончили вступительные речи, инвесторы начали сбрасывать акции. «Инвесторы остались разочарованы тем, что лидеры в своих выступлениях не упомянули пути разрешения украинского конфликта, тогда как именно эта тема была для трейдеров наиболее важной»,— указывает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.