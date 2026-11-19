В МИДе заявили, что Россия расценивает подобное решение как «откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку». Кроме того, российская сторона настоятельно потребовала от Финляндии вернуться к «деполитизированному подходу» относительно вопросов участия россиян в международных соревнованиях.