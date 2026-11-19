МИД России вызвал временную поверенную в делах Финляндии
В Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен. Ей выразили протест из-за решения финских властей ввести новые ограничения на въезд для российских граждан, в том числе спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В МИДе заявили, что Россия расценивает подобное решение как «откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку». Кроме того, российская сторона настоятельно потребовала от Финляндии вернуться к «деполитизированному подходу» относительно вопросов участия россиян в международных соревнованиях.
В пресс-релизе отмечается, что Россия фиксирует все конфронтационные шаги Финляндии. Они будут учитываться при дальнейшем выстраивании отношений со страной.
С 16 ноября правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд в страну для граждан России, в том числе спортсменов. Согласно решению, краткосрочная трудовая деятельность по визе, в том числе в области профессионального спорта, будет разрешена, если она необходима для национальных интересов Финляндии. Президент России Владимир Путин заявил, что такой шаг Финляндии подорвал доверие российской стороны.