1 октября 2025 года Калманский районный суд Алтайского края по итогам рассмотрения 70 томов уголовного дела приговорил Виталия Манишина к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Пожизненное наказание маньяку назначить не могли, так как истек срок давности. В феврале осужденный подал апелляционную жалобу на приговор, отказался от прошлых показаний и заявил о своей невиновности, но отмены судебного решения не добился.