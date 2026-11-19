«Барнаульского маньяка» не пустили в штурмовики
Кассационный суд утвердил приговор осужденному за 11 убийств Виталию Манишину
Как стало известно “Ъ”, кассационный суд не удовлетворил жалобу на приговор Виталию Манишину, прозванному в СМИ «барнаульским маньяком». Осужденный за убийство 11 человек на 25 лет колонии пытался доказать свою невиновность, несмотря на данные ранее признательные показания, а также попросил отправить его на СВО.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил без изменений приговор Виталию Манишину, признанному виновным в убийствах, сопряженных с изнасилованием (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В кассационной жалобе осужденный указывал на свою невиновность и требовал полного оправдания в связи с непричастностью к преступлениям. Однако судья сочла, что вина Манишина доказана, а назначенный срок — справедливый.
Виталий Манишин, как установило следствие, совершил 11 убийств в Алтайском крае в период с 1989 по 2000 год. Первой жертвой стала 17-летняя девушка, которую Манишин попытался изнасиловать и ранее, когда был 19-летним юношей. Он задушил жертву, а тело закопал в лесу. Следующие десять лет о злоумышленнике не было слышно, пока он не стал охотиться за абитуриентками Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ).
Как установили следователи, маньяк убеждал потерпевших, что может помочь с поступлением и обучением в АлтГТУ. Затем Манишин вместе с жертвой ехал в Калманский район Барнаула, где он насиловал девушку, а затем убивал.
Тела погибших мужчина закапывал в лесу. Помимо абитуриенток, от рук фигуранта погибли мать одной из девушек и несколько женщин, пытавшихся трудоустроиться в университет.
Первые исчезновения девушек расследовались отдельно друг от друга и без особого успеха. Активизировалось же следствие только после исчезновения 15-летней дочери известного предпринимателя из Бийска. Девушка после летней стажировки поехала в АлтГТУ, чтобы узнать о возможности перевода на бюджетное обучение, и пропала. Отец подал заявление в милицию и получил отказ в возбуждении дела. Но в местных СМИ прошла волна публикаций о пропаже девушки. С одной стороны, это подействовало на правоохранителей, с другой — маньяк затаился. К Манишину пришли для установления обстоятельств гибели девушки, но он все отрицал, а весомых оснований для его задержания не обнаружили.
Виталий Манишин успел поработать ветеринаром и главой сельского совета Шадрино. Позднее его пригласили на должность замглавы администрации Калманского района, в котором он и совершал убийства.
Расследование возобновилось уже в 2023 году. Специалисты подняли архив нераскрытых преступлений и заинтересовались пропажей девушки. После сопоставления материалов прошлых расследований Манишина снова вызвали на допрос. В то время он продолжал работать в администрации Калманского района. На допросе он отклонился от версии, которую излагал во время прошлых бесед со следователями, и его задержали.
После этого Виталий Манишин признался в первом преступлении, а затем — и в остальных десяти. Во время выездов на места преступлений он показал, как убивал девушек и где скрывал их тела.
1 октября 2025 года Калманский районный суд Алтайского края по итогам рассмотрения 70 томов уголовного дела приговорил Виталия Манишина к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Пожизненное наказание маньяку назначить не могли, так как истек срок давности. В феврале осужденный подал апелляционную жалобу на приговор, отказался от прошлых показаний и заявил о своей невиновности, но отмены судебного решения не добился.
В августе маньяк подал кассационную жалобу. В новом заявлении Манишин также выразил желание заключить контракт с Минобороны, однако ему отказали. После заседания в кассационном суде осужденный заявил, что продолжит пытаться доказать свою невиновность и планирует обжаловать приговор в Верховном суде.