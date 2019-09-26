Продажи глохнут на ходу

В PwC ожидают падения рынка легковых автомобилей в РФ в 2019 году на 2% в базовом варианте, но допускают и оптимистичный сценарий с ростом на 0,5% из-за повышения утильсбора с 1 января 2020 года. Аналогичный ажиотаж уже наблюдался на рынке в конце 2018 года перед увеличением НДС. Рост цен из-за индексации сбора может достичь 4%, но пользоваться этим автоконцерны смогут недолго: официальное решение правительства ожидается только к декабрю. Кроме того, в основном выиграют иномарки, которые и так продаются неплохо.

PwC выпустила обзор российского авторынка за первое полугодие, дав прогноз снижения продаж легковых автомобилей в РФ в 2019 году на 2%, до 1,64 млн штук. Это базовый сценарий, и в компании отмечают, что он был актуален для первого полугодия: по данным PwC, в январе—июне продажи упали на 1,9%, до 790 тыс. штук. Снижение на том же уровне наблюдается и по данным АЕБ (учитывают легкие коммерческие автомобили, LCV) — на 2,4%, до 828,75 тыс. штук.

В АЕБ по итогам полугодия пересмотрели годовой прогноз и вместо роста в 3,6% ожидают сохранения рынка на уровне 2018 года. В PwC такой вариант называют «оптимистичным сценарием» с символическим ростом продаж новых автомобилей на 0,5%, до 1,67 млн штук. Среди факторов, которые могут замедлить продажи в 2019 году, в компании выделяют ухудшение макроэкономической ситуации и увеличение волатильности рубля в случае новых санкций, сокращение господдержки автопрома. Также там говорят о сохранении негативного влияния повышения НДС с 1 января.

При этом «оптимистические» прогнозы без падения авторынка в 2019 году могут подразумевать отложенный провал 2020 года.

В феврале 2019 года, по данным АЕБ, продажи машин снизились впервые с начала восстановления рынка в 2017 году, причем сразу на 3,6%. Участники рынка и эксперты связывали это, в частности, с тем же повышением НДС, которое вызывало частичное смещение спроса на конец 2018 года.

В 2019 году ситуация рискует повториться: среди факторов, которые могут способствовать росту продаж в 2019 году, в PwC выделяют повышение ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Как писал “Ъ” 10 сентября, сейчас эту идею рассматривает правительство, и, по предварительным расчетам, ставки в легковом сегменте могут вырасти на 110%. Минпромторг оценил рост цен на машины из-за повышения сбора в 1,5–2%.

Глава РОАД Олег Мосеев ожидает, что автопродажи в 2019 году снизятся на 2–3% и в 2020 году рынок продолжит сокращаться. Повышение утильсбора может дать толчок продажам к концу года, соглашается эксперт, но это будет означать лишь перераспределение спроса с первого квартала 2020 года.

Дилеры настроены еще пессимистичнее.

Гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин считает, что официально будет объявлено о снижении рынка в 2019 году «где-то на 2,5%», а по факту падение составит 5%. Он признает, что ожидание роста утильсбора и инфляционное повышение цен могут несколько взбодрить авторынок осенью, но меньше, чем в 2018 году: «Сейчас и общая емкость рынка меньше, и повышение НДС затронуло все автомобили, а утильсбор отразится только на иномарках». В 2020 году дилер ожидает сохранения объемов рынка на уровне 2019 года, а также продолжения перераспределения между локализованными и импортными брендами в сторону первых: «Скорее всего, отрицательную динамику покажут Renault-Nissan, рост — корейские бренды и Skoda».

Сергей Удалов из «Автостата» оценивает эффект от повышения утильсбора в 2–4% и полагает, что смещение спроса за счет повышения ставок возможно, но начнется после официального объявления — тогда концерны смогут оценить эффект в стоимости машин. По данным “Ъ”, финальные решения на эту тему будут приняты к декабрю. Но и в этом случае, уточняет господин Удалов, влияние будет неравномерным: в первую очередь оно затронет импортируемые иномарки, продажи которых и так растут быстрее рынка, в частности в первом полугодии, по данным PwC, на 3,9%.

Ольга Никитина