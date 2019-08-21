Цены разобрали на компоненты

Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили. Так уже поступил АвтоВАЗ, увеличив стоимость моделей Lada в среднем на 0,9% с 1 августа, готовятся Hyundai и Nissan. Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ. Производители тогда пойдут на снижение локализации, либо за ее сохранение заплатит потребитель.

Повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа связано с тем, что концерн из-за истечения соглашения о промсборке не смог претендовать на компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты, сказал источник “Ъ” на рынке и подтвердил представитель АвтоВАЗа.

Режим промсборки давал льготные условия по ввозным пошлинам на компоненты, но в рамках обязательств РФ перед ВТО ставки были повышены. В конце октября 2018 года для сохранения условий работы концернов были запущены субсидии. Бюджетные компенсации выделяются только концернам с действующими соглашениями о промсборке. По данным “Ъ”, недавно соглашение истекло, например, у альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ, Объединенной автомобильной группы и КамАЗ-Daimler, в 2018 году — у Hyundai, еще действует у PSA, Toyota, Volkswagen. Концерны могли преференциально ввозить в том числе и готовые компоненты. С учетом производителей компонентов в этом году рассчитывать на получение субсидии могут более 60 компаний, сказали “Ъ” в Минпромторге.

Отмена субсидии для ряда автопроизводителей будет способствовать ухудшению ситуации на рынке — это в первую очередь отразится на ценах, отмечают в Nissan.

В Hyundai говорят, что пока не приняли решения по пересмотру цен, но постоянно анализируют рынок: «На финальные решения будет влиять общая совокупность факторов, включая и этот».

При подписании СПИК в Hyundai рассчитывали получить компенсацию таможенных пошлин: «Все наши инвестиционные планы были связаны в том числе и с этим». В концерне указывают на неравные условия на рынке: некоторые компании получают возврат пошлин, а некоторые — нет. О том же говорят в Nissan. Ряд концернов, как писал “Ъ” 17 июня, лоббировал распространение действия компенсаций на СПИК до истечения промсборки у всех игроков — 2020 года.

Но соглашения и льготы исходно имели разные и известные сроки истечения, говорит источник “Ъ”. Другой не соглашается: правительство декларировало намерения о компенсации пошлин и после их истечения.

Впрочем, пример АвтоВАЗа может не показывать реальных перспектив повышения: источник “Ъ” на рынке поясняет, что у Lada зависимость от самостоятельно ввозимых компонентов не так высока по сравнению с другими игроками. А знакомый с ситуацией собеседник “Ъ” говорит, что повышение цен АвтоВАЗом в большей степени связано с инфляцией и сделано на фоне аналогичного решения партнеров: с 1 августа цены в среднем на 1,5% по ряду моделей повысил и Renault. Другой собеседник “Ъ” говорит, что в целом с мая, когда у АвтоВАЗа истекло соглашение, и с учетом неполных компенсаций субсидиями (до 85%) за прошлые периоды накопился ощутимый убыток из-за масштаба производства. Еще один источник “Ъ” считает, что заявление АвтоВАЗа — «попытка сделать виноватым правительство и надавить для получения компенсаций по СПИК».

Более значительный эффект на стоимость автомобилей окажет истечение соглашений о промсборке у производителей компонентов — в 2020 году.

Глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов говорит, что экономия от действия соглашений по промсборке для компонентщиков оценивается в 1–10% от таможенной стоимости, а в отсутствие субсидий импорт по части компонентов может стать выгоднее, чем их локальное производство. В итоге это может снизить локализацию, или разница может повлиять на себестоимость, заключает господин Коссов. Для производителей компонентов это значительные убытки, которые, вероятно, перевыставят концернам, говорят источники “Ъ” на рынке. Этот процесс может начаться уже сейчас: по словам собеседников “Ъ”, часть производителей автокомпонентов не выполнила обязательства по промсборке, но это пока не даст масштабного эффекта.

Ряд источников “Ъ” в концернах допускает возможность перехода на импорт компонентов после 2020 года при наличии более выгодного по цене и качеству предложения. Один из них говорит, что новая балльная система подсчета локализации не учитывает ряд уже локализованных операций, и можно будет рассмотреть отказ от них. Переключить поставки на ставший более выгодным импорт не всегда возможно: для поиска альтернативы нужны свободные мощности у поставщиков за рубежом, валидационные испытания и прочее, отмечает Андрей Коссов.

Ольга Никитина