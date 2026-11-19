По приблизительным подсчетам, на полуострове сейчас находится около 2 тыс. пассажиров, которые не успели вернуться на материк. Они с 20 ноября смогут бесплатно переправиться из Крыма в Краснодарский край на катерах. На кубанском берегу их встретят автобусы, которые в зависимости от маршрута довезут в Краснодар или Тамань. Автомобили отдельно катерами переправлять не будут, бензин в канистрах также не разрешат перевозить.