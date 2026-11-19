Регионы справились с ударами
Краснодар, Курск и Крымский мост пережили атаки с воздуха
Несколько российских регионов за последние два дня подверглись воздушным атакам ВСУ. Крымский мост пережил третий за последние дни удар, было нарушено железнодорожное сообщение, в Краснодаре, Адыгее и Курске пострадал жилой сектор, пострадали мирные жители.
О новом воздушном ударе по Крымскому мосту в ночь на 19 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Позже господин Аксенов сообщил, что движение поездов по мосту будет восстановлено ориентировочно с 16:00. «Наши железнодорожники прилагают героические усилия для ликвидации последствий вражеской атаки»,— написал Сергей Аксенов в соцсетях.
Советник главы Крыма Олег Крючков, выступая в эфире местного телеканала, призвал ужесточить меры ответственности за фото- и видеосъемку важных государственных объектов, особенно в условиях регулярных обстрелов со стороны украинских войск. Фото и видео моста после двух предыдущих атак появились в запрещенных Роскомнадзором соцсетях.
Крючков также заверил, что поставки лекарств, бензина и продуктов продолжают бесперебойно идти на полуостров, и призвал крымчан не скупать все на полках.
Состояние Крымского моста, сроки и перспективы его восстановления, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, можно будет оценить в течение недели. «Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное — будем смотреть, сейчас период штормов. Поэтому оценим и в течение недели точно скажем»,— заявил он журналистам.
Во второй половине дня в четверг Минтранс сообщил, что движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста восстановлено. После открытия движения со станции Тамань был отправлен поезд «Таврия» №92/91 сообщением Москва—Керчь.
Тем временем в правительстве Крыма сообщили об альтернативных путях сообщения между полуостровом и материком. Пассажирскую переправу между портами «Крым» и «Кавказ» планируют запустить с завтрашнего дня после того, как в Керченском проливе успокоится шторм.
По приблизительным подсчетам, на полуострове сейчас находится около 2 тыс. пассажиров, которые не успели вернуться на материк. Они с 20 ноября смогут бесплатно переправиться из Крыма в Краснодарский край на катерах. На кубанском берегу их встретят автобусы, которые в зависимости от маршрута довезут в Краснодар или Тамань. Автомобили отдельно катерами переправлять не будут, бензин в канистрах также не разрешат перевозить.
В Краснодарском крае 13 человек пострадали во время атаки беспилотников на населенные пункты, совершенной 18 ноября.
В Северском районе Кубани повреждены 83 жилых дома; уточненные данные привел оперативный штаб Краснодарского края. В поселке Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12 частных домов, в поселке Афипском — 45 частных и 5 многоквартирных домов. В жилых зданиях разбиты окна и кровли, в нескольких домах в стенах появились трещины. Местные власти организуют срочный ремонт жилья. Из-за повреждения газопровода в 94 многоквартирных домах отсутствует газ, повреждены электрические сети; аварийные службы ведут ремонтные работы.
По данным администрации Северского района, при падении обломков БПЛА были ранены девять человек, один пострадавший госпитализирован, остальным оказали амбулаторную помощь.
В соседней Адыгее также продолжается ликвидация последствий падения обломков БПЛА на жилые дома в поселке Энем Тахтамукайского района, сообщил в своем канале в Max глава республики Мурат Кумпилов. Ранения получили четыре человека, они доставлены в центральную районную больницу, состояние оценивается как легкое и средней тяжести.
Курск был атакован утром 19 ноября. Около 9:30 губернатор Александр Хинштейн сообщил, что над городом сработала система противовоздушной обороны.
Через полтора часа стало известно, что в результате налета пострадали 11 человек в двух районах Курска.
В центре осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. На юго-западе города пострадали шесть человек, в том числе оказавшийся под завалами разрушенного частного дома 12-летний ребенок и три посетительницы клиники. Александр Хинштейн сообщил, что у всех пострадавших травмы несерьезные.
Существенные повреждения получила пятиэтажка в центре города. Господин Хинштейн на встрече с ее жителями пообещал, что, как только специалисты убедятся в отсутствии опасности, они смогут забрать из квартир ценные вещи. Затем помещения опечатают для подготовки к восстановлению, а желающих разместят в пункте временного размещения.
Помимо домов повреждения получили здания арбитражного суда, центральной городской библиотеки, дома быта, медицинского колледжа и травмпункта. Учащиеся нескольких образовательных учреждений Курска рассказали “Ъ”, что после налета их распустили по домам.
После удара по Курску Следственный комитет России возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В ведомстве устанавливают модели и характеристики использованных для атаки средств, а также причастных к налету лиц из числа украинских вооруженных формирований.