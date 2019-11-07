Власти Грузии обнаружили гуманитарный кризис

В Батуми завершилась 13-я Конференции по обороне и безопасности Грузии, на которую ежегодно съезжаются представители соседних стран и блока НАТО. В этом году к традиционным заявлениям об «оккупации Россией 20% грузинской территории» добавилась новая тема — гуманитарный кризис. По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, двое грузин, живших в Южной Осетии, уже умерли из-за того, что не смогли получить качественную медицинскую помощь — дорога в Тбилиси закрыта с августа. Не исключено, что этот случай станет основанием для принятия санкций против виновных лиц — принятый Палатой представителей США «Акт в поддержку Грузии» такую возможность подразумевает.

Главным гостем батумского отеля Hilton, где проходила международная конференция по обороне и безопасности Грузии, в этом году был американский конгрессмен Адам Кинзингер. Он — один из авторов «Акта в поддержку Грузии», который недавно был единогласно принят Палатой представителей Конгресса США. В Тбилиси это поспешили записать в ключевые внешнеполитические успехи: ранее Грузия упоминалась в американских законах через запятую с другими странами, такими как Молдавия и Украина, а теперь ей посвящен отдельный документ.

Приехав в Батуми, господин Кинзингер пообещал, что разработанный им акт «станет основой для введения против России новых санкций» — за «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают своими территориями, а в Москве — самостоятельными государствами.

Правда, согласно тексту закона, эти санкции будут персональными и касаться преимущественно руководства частично признанных республик. Чтобы закон начал действовать, его сначала должен утвердить Сенат США, а затем подписать президент, но господин Кинзингер выразил уверенность в том, что это произойдет.

Кроме Адама Кинзингера на конференцию приехали министры и заместители министров обороны соседей Грузии — Армении, Болгарии и Турции, а также командующий армией США в Европе Кристофер Каволи. Хозяйка площадки — президент Грузии Саломе Зурабишвили — явно ставила задачу убедить всех собравшихся, что, хотя на первый взгляд ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии остается неизменной с 2008 года, на самом деле она ухудшается, особенно в гуманитарной сфере.

По словам госпожи Зурабишвили, грузинских жителей Южной Осетии не выпускают для лечения в Тбилиси. В Цхинвале же закрытие границы объясняют возведением грузинскими силовиками «незаконного полицейского блок-поста» у осетинского села Цнелис. Президент Грузии заявила, что из-за такого решения властей Южной Осетии двое тяжелобольных грузин уже скончались от невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь. «Я хочу использовать этот форум и через вас обратиться к международному сообществу, срочно заняться этой гуманитарной трагедией и найти эффективное решение»,— сказала Саломе Зурабишвили.

После этого госпожа Зурабишвили вернулась к вопросам военной угрозы. «Оккупация 20% территорий остается главным и повседневным вызовом безопасности нашей страны,— отметила глава государства.— Она вызывает постоянную напряженность в отношениях с Россией, бесконечные инциденты, которые могут перерасти в более опасную ситуацию».

О том, как именно Грузия намерена укреплять свою оборону и безопасность, участникам конференции подробнее рассказал министр обороны Ираклий Гарибашвили. В частности, он обещал «повысить совместимость вооруженных сил Грузии с НАТО» для «решения совместных задач в миротворческих миссиях» и облегчения будущего вступления страны в Североатлантический альянс. Ираклий Гарибашвили не уверен в скором принятии Грузии в НАТО. Однако он призвал соотечественников «набраться терпения, но при этом быть всегда готовым». Помимо этого, участники конференции обсудили вопросы безопасности Черного моря и перспективу создания нового контура сотрудничества Грузии и Украины с НАТО по формуле 28+2.

Как заявил в беседе с “Ъ” профессор Тбилисского государственного университета Ильи политолог Георгий Нодия, в вопросе вступления Грузии в НАТО прозападные силы страны уже несколько лет придерживаются «теории черного лебедя». «Согласно ей то, что кажется совершенно невозможным сегодня, может стать реальностью завтра»,— пояснил господин Нодия, апеллируя к событиям вокруг Крыма и Донбасса.

Георгий Двали, Тбилиси