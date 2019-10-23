Конгресс США закрепил поддержку Грузии актом

Палата представителей Конгресса США единогласно утвердила «Акт в поддержку Грузии», инициированный еще в январе демократом Джерри Конолли и республиканцем Адамом Кинзингером. Документ предполагает составление пятилетней стратегии грузино-американского сотрудничества в военной сфере, переговоры о создании зоны свободной торговли, а также введение санкций против лиц, причастных к «серьезному нарушению прав человека в Абхазии и Южной Осетии». Хотя законопроекту еще предстоит пройти два этапа: Сенат и подпись президента, в Тбилиси воодушевлены тем, что Конгресс выделил Грузию, посвятив ей специальный документ.

Палата представителей США во вторник вечером одобрила «Акт в поддержку Грузии» (.pdf), который призывает американского президента усилить ее поддержку. Эта поддержка помимо прочего включает четыре основных направления: военная помощь, кибербезопасность, противодействие «российской дезинформации и пропаганде» и переговоры о создании зоны свободной торговли.

В разделе о военной поддержке, предлагается усилить сотрудничество в области экспорта вооружений. В разделе о кибербезопасности отдельно указано, что Грузии необходимо оказать поддержку в снижении зависимости от российских информационных технологий, а в разделе о «российской дезинформации и пропаганде» — разработать политику об усилении возможностей Грузии в этой сфере.

Законодатели требуют, чтобы в течение 180 дней после того, как документ вступит в силу, Госдепартамент представил комитетам по международным отношениям обеих палат Конгресса информацию о положении дел и угрозах по каждому из пунктов. При этом, говоря о военной помощи, конгрессмены требуют от госсекретаря предоставить стратегию грузино-американского сотрудничества на ближайшие пять лет. Сроки создания зоны свободной торговли отдельно не обговариваются.

Объясняя необходимость помощи по указанным направлениям, авторы документа ссылаются на активное участие грузинского контингента в операции НАТО в Афганистане. В этом контексте Тбилиси называют «одним из крупнейших поставщиков войск», что правда: с контингентом в 870 человек Грузия замыкает пятерку лидеров среди 39 стран, участвующих в операции (.pdf).

Выступая на пленарном заседании Конгресса при рассмотрении документа, Адам Кинзингер заявил, что Грузия — «сильный союзник США», и обеспечение ее территориальной целостности «имеет решающее значение для безопасности Европы», как и для «защиты американских интересов в регионе». Как отметил господин Кинзингер, Россия «продолжает вмешиваться в политические процессы Грузии, пытаясь создавать хаос среди населения».

«После того как Россия вторглась в Грузию в 2008 году, эта страна участвует в борьбе за существование из-за открытой агрессии Путина. Уже более десяти лет Россия продолжает оккупировать части Грузии — Абхазию и Южную Осетию»,— утверждал американский законодатель.





Адам Кинзингер отдельно отметил, что «Акт в поддержку Грузии» позволяет президенту вводить санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях. Согласно этому пункту документа, санкции следует вводить против тех лиц, которые ответственны за «серьезные нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии», оказывают таким лицам финансовую поддержку или содействуют им иным образом. Сами же санкции будут представлять собой визовые ограничения и блокировку активов в США.

По мнению конгрессменов, они «посылают Путину твердый сигнал, чтобы он хорошо подумал, прежде чем еще раз вмешиваться в дела Грузии». После ряда выступлений аналогичного содержания, Палата представителей единогласно утвердила акт и сразу направила его на рассмотрение в Сенат.

Отметим, что акт станет полноценным законом только после того, как его утвердит Сенат и подпишет президент США. Впрочем, в Тбилиси радуются и завершению первого этапа, который занял 10 месяцев: демократ Джерри Конолли и республиканец Адам Кинзингер зарегистрировали законопроект еще 16 января. Премьер-министр Георгий Гахария на своей странице в Twitter выразил Вашингтону благодарность «от имени всего грузинского народа» назвав «Акт в поддержку Грузии» «первым независимым американским законом о Грузии». Премьер имел в виду, что раньше Грузия упоминалась в американских законах вкупе с другими государствами Восточной Европы и постсоветского пространства, а на этот раз, закон посвящен исключительно этой стране.

«США — наш самый близкий союзник, а сейчас наше партнерство выходит на новую ступень»,— заявил Георгий Гахария.

Председатель правительства подчеркнул, что считает наиболее важной частью «Акта поддержки Грузии» статьи, которые касаются обороны и безопасности.

Кроме того, по мнению премьера, документ «поможет создать больше рабочих мест, сформировать более сильный средний класс и сохранить устойчивую безопасность».

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, недавно встречавшийся в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, тоже назвал законопроект «беспрецедентной законодательной инициативой в истории грузино-американского партнерства». Глава грузинского дипломатического ведомства обратил внимание, что в то время как «повестка дня американской политики перенасыщена различными серьезными вопросами», США тем не менее «находят время и ресурсы для принятия столь значительного документа в отношении Грузии». Это обстоятельство, по мнению Давида Залкалиани, «подтверждает большое значение», которое Вашингтон придает «стратегическому партнерству с Грузией».

Единогласная поддержка закона в США встретила столь же единогласное одобрение в Грузии. Лидеры партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) поддержали американскую резолюцию, впрочем, не забыв при этом «уколоть» правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили.

«Власти не способны воспользоваться поддержкой нашего стратегического партнера, поскольку миллиардер Иванишвили панически боится Путина»,— сказал “Ъ” член парламента от ЕНД Роман Гоциридзе.

Отношения США и Грузии до сих пор определялись «Хартией стратегического партнерства». Этот документ был подготовлен сразу после «пятидневной войны» 2008 года по инициативе тогдашнего госсекретаря США Кондолизы Райс и вступил в силу уже при президенте Бараке Обаме. Несмотря на поражение партии Михаила Саакашвили и смену власти в Грузии в 2012 году, новая правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что будет придерживаться всех положений хартии и всемерно развивать отношения с США.

Георгий Двали, Тбилиси