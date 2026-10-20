Трамп заявил о превосходстве России над Украиной на поле боя
Президент США Дональд Трамп назвал Россию «большой машиной», которая продвигается все дальше на поле боя. По его словам, у России, в отличие от Украины, есть «неисчерпаемый людской ресурс». Об этом президент США сказал во время общения с журналистами.
«Они (российские войска.— “Ъ”) заняли очень большой участок земли. Русские продолжают наступать. У них неисчерпаемый людской ресурс. Россия — это гигантская нация. А Украина — нет»,— сказал господин Трамп.
Американский президент предположил, что Вооруженные силы Украины не смогут долго продолжать конфликт с Россией. Поэтому он призвал украинского президента Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с российской стороной.