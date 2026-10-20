SpaceX увеличила квартальную выручку на 161%

Результаты корпорации превысили прогноз по размеру выручки, который составлял $12,9 млрд. Чистая прибыль SpaceX по итогам третьего квартала составила $4,4 млрд, что выше прогноза более чем в два раза (примерно $2 млрд). Тот же период 2025 года компания завершила с чистым убытком в $1,1 млрд.