SpaceX увеличила квартальную выручку на 161%
Выручка американской аэрокосмической корпорации SpaceX по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась до $14,6 млрд, что на 161% больше год к году, передает Financial Times (FT).
Результаты корпорации превысили прогноз по размеру выручки, который составлял $12,9 млрд. Чистая прибыль SpaceX по итогам третьего квартала составила $4,4 млрд, что выше прогноза более чем в два раза (примерно $2 млрд). Тот же период 2025 года компания завершила с чистым убытком в $1,1 млрд.
Как пишет FT, показатели SpaceX обусловлены продажами услуг облачных вычислений. Выручка от искусственного интеллекта год к году выросла в девять раз, до $7,6 млрд.