«Пятидневную войну» вспоминают по обе стороны фронта

В Грузии и Южной Осетии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины «пятидневной войны» 2008 года. В руководстве частично признанной республики заверяют, что осетины никогда «не устанут благодарить» Россию за поддержку в разгар конфликта. В Тбилиси обещают «не мириться с российской оккупацией двух исконных территорий» страны — Южной Осетии и Абхазии — и высказывают надежду на помощь Запада. В США и Евросоюзе, как стало ясно из последних заявлений, от полной поддержки грузинской позиции отказываться и не собираются.

«Вот уже одиннадцатый год мы собираемся на этом месте, чтобы почтить память павших 8 августа 2008 года,— заявил на состоявшейся в центре Цхинвала траурной акции президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.— Эти люди, которые на нас смотрят с портретов (погибшие на войне.— “Ъ”), были виновны лишь в том, что родились осетинами на земле Южной Осетии. Для агрессора не имело значения — мужчина это или женщина, взрослый или ребенок».

Президент отметил, что «зверства, проявленные националистической властью Грузии,— это преступление против человечности, и, сколько бы времени ни прошло, преступники понесут наказание». «Я уверен, что самый главный преступник (экс-президент Грузии.— “Ъ”) Михаил Саакашвили когда-нибудь предстанет перед международным трибуналом и получит заслуженное наказание»,— добавил он.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия под руководством президента Михаила Саакашвили начала военную операцию в Южной Осетии. В ответ на массовый артобстрел Грузией южноосетинской столицы — Цхинвала — Россия объявила о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта, то есть впервые со времен СССР решилась на боевые действия против другого государства. Российские танки встали под Тбилиси, а после окончания активной фазы конфликта Кремль признал независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

Траурные мероприятия прошли и в Абхазии. В частности, президент частично признанной республики Рауль Хаджимба, глава МИДа Даур Кове и глава правительства Валерий Бганба собрались в четверг в южноосетинском посольстве в Абхазии. «Это страница, которая останется в истории Грузии черным пятном, это попытка совершить геноцид не только в отношении осетинского народа. Мы прекрасно знаем, что, если бы удалось там (в Южной Осетии.— “Ъ”), события развивались бы и в нашем направлении»,— заявил Рауль Хаджимба. И добавил: только «смелые решения руководства России, которые были приняты в эти дни и впоследствии» дали возможность сохранить народы Абхазии и Южной Осетии.

Вспоминают о событиях 2008 года и в Грузии. Вечером в среду на зданиях госучреждений страны в знак траура по погибшим на войне были приспущены флаги. «Как главнокомандующий, мать и гражданка, склоняю голову перед светлой памятью наших героев»,— заявила в связи с этим президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом она подчеркнула, что грузинский ответ на «российскую оккупацию исконных территорий» страны весьма прост и понятен — он выражается слоганом: «Никогда не смиримся с оккупацией». Саломе Зурабишвили сослалась на пример Германии, которая смогла объединиться «десятилетия спустя».

«Мы должны мобилизовать наших западных партнеров, чтобы деоккупация стала общей задачей»,— раскрыла суть внешнеполитической стратегии президент Грузии.

Премьер-министр Мамука Бахтадзе прокомментировал трагическую годовщину на Мухатгвердском кладбище во время церемонии возложения венков к могилам погибших военнослужащих. «Это общенациональная боль, но Грузия, я уверен, преодолеет оккупацию»,— выразил уверенность глава кабинета министров. Председатель правительства также сослался на необходимость «содействия дружественных государств» для преодоления «российской оккупации».

«Дружественные государства» в четверг выступили с осуждением Москвы. «11 лет прошло с момента конфликта в 2008 году между Россией и Грузией. За это время Россия не просто сохранила, а увеличила уровень своего военного присутствия в Абхазии и Южной Осетии в нарушение международных норм и своих обязательств по соглашению от 12 августа 2008 года»,— заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Руис де Гордехуэла. И добавил: «ЕС продолжает признавать Грузию в "ее международно признанных границах" и намерен далее "способствовать мирному урегулированию этого конфликта"». Исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд также заверила: администрация президента Дональда Трампа «полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии». «Мы вновь призываем Россию соблюдать соглашение 2008 года о прекращении огня и отвести свои войска на довоенные позиции»,— заявила она.

Если по поводу осуждения Москвы в Грузии сохраняется полное единство, то роль Михаила Саакашвили, как и прежде, это дискуссионный вопрос.

Так, премьер-министр Мамука Бахтадзе счел необходимым напомнить об ответственности Михаила Саакашвили за развязывание кровавого конфликта.

«К сожалению, тогдашние безответственные власти своей антигосударственной политикой помогли России в осуществлении оккупационных планов»,— заметил он. Еще более определенно высказался лидер парламентского большинства от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Георгий Вольский. По мнению одного из самых влиятельных в стране политиков, Михаил Саакашвили с момента прихода к власти и вплоть до 2008 года «целенаправленно разрушал мирный переговорный процесс», затем «обрек страну на поражение в войне» и своими действиями «дал России повод оправдать агрессию против Грузии», а после поражения «устроил праздничный концерт на столичном проспекте Руставели».

Сам экс-президент, живущий сейчас в пригороде Киева, не мог оставить эти обвинения без ответа. Назвав в специальном обращении Георгия Вольского агентом российского КГБ, господин Саакашвили сказал, что в 2008 году «путинская Россия напала на Грузию всей мощью своих вооруженных сил».

«События 2008 года — одна из наиболее славных страниц в истории нашей страны»,— предложил свою интерпретацию «пятидневной войны» бывший верховный главнокомандующий.

По его мнению, Москва «в 2008 году не смогла изменить внешнеполитический курс Грузии или свергнуть власть».

Правда, затем Михаил Саакашвили признал, что этих целей РФ частично все-таки достигла в 2012 году, когда «привела к власти в Грузии российского олигарха Бидзину Иванишвили», который «пытается уничтожить Грузию» и в том числе «уже несколько лет лоббирует в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге возбуждение уголовного дела против грузинских военных» за события 2008 года. Очевидно, что бывший верховный главнокомандующий имеет в виду и те «вопросы», которые могут возникнуть у прокурора МУС Фату Бенсуды к нему лично, поскольку именно он отдавал все приказы. В своем обращении Михаил Саакашвили подчеркнул, что в усилиях по возбуждению против него дела в Гааге особенно усердствует министр юстиции Тея Цулукиани. Бывший президент в прошлом году назвал ее «очень уродливой женщиной».

Георгий Двали, Тбилиси; Павел Тарасенко