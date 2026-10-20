Reuters: Уиткофф на встрече с Путиным передаст новые предложения Украины

Украинская сторона на переговорах в Осло выдвинула новые идеи и предложения по поводу урегулирования российско-украинского конфликта, пишет Reuters со ссылкой на источник. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф расскажет о них президенту России Владимиру Путину на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.