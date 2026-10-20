Reuters: Уиткофф на встрече с Путиным передаст новые предложения Украины
Украинская сторона на переговорах в Осло выдвинула новые идеи и предложения по поводу урегулирования российско-украинского конфликта, пишет Reuters со ссылкой на источник. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф расскажет о них президенту России Владимиру Путину на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.
20 октября в Осло прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа. На встрече присутствовали делегации европейских стран. По словам собеседника Reuters, между США, Украиной и Европой «достигнуто четкое согласие относительно следующих шагов». Источник добавил, что обсуждение касалось элементов всеобъемлющих рамок мирного процесса, которые включают гарантии безопасности.
Встречу Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Санкт-Петербурге ранее анонсировал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. По информации Reuters, дистанционно к встрече присоединится и Джаред Кушнер. Йонас Гар Стёре сообщал, что американские переговорщики обсудят идеи, высказанные на встрече в Осло. Премьер Швеции считает, что переговоры могут «проложить путь к встрече на уровне лидеров» США, России и Украины.