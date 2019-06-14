Вашингтону и Тбилиси прочертили «красную линию»

В Грузии подвели итоги очередной пражской встречи между спецпредставителем премьер-министра страны Зурабом Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорием Карасиным. Из сообщения, распространенного 14 июня администрацией грузинского правительства, следует: в центре внимания было обсуждение торгово-экономических отношений, транспортных связей и ряда гуманитарных проблем. Между тем из заявлений самих дипломатов можно было сделать вывод, что рутинная встреча переросла в острую полемику о степени влияния США на внешнюю политику Грузии.

Инициатором публичной дискуссии о внешней политике Грузии стал Григорий Карасин. Судя по всему, в Москве внимательно следили за недавним визитом в США премьер-министра Мамуки Бахтадзе и обратили внимание на слова госсекретаря Майка Помпео, который в ходе совместной пресс-конференции с грузинским гостем высказался за дальнейшее сотрудничество Грузии с НАТО.

«Эти люди считают, что Грузия уже является частью их блока и на нее можно положиться для ведения антироссийской политики»,— заявил по итогам переговоров грузинскому телевидению Григорий Карасин.

Затем он все-таки назвал госсекретаря США по имени и напомнил, что, по словам Майка Помпео, «необходимо принять Грузию в НАТО ускоренными темпами». «Нас это не просто тревожит, мы считаем такое развитие событий губительным для двусторонних отношений»,— предупредил господин Карасин, не уточнив при этом, имеет ли он в виду лишь российско-грузинские отношения либо также и российско-американские.

По словам дипломата, чем интенсивнее развиваются отношения между РФ и Грузией в сфере экономики, торговли, транспорта и гуманитарных связей, «тем чаще американцы проводят на территории Грузии различные военные учения». Григорий Карасин подчеркнул, что, невзирая на заявления, звучащие в Вашингтоне и Брюсселе, «недопустимо превращение Грузии в плацдарм геополитического противостояния». Наконец, замглавы МИД РФ прямо назвал вступление Грузии в НАТО «красной линией».

Когда журналисты пересказали заявления Григория Карасина его визави на переговорах, Зураб Абашидзе не смог скрыть недоумения.

«Когда я слышу подобные угрозы от Российской Федерации, всегда чувствую некоторую неловкость»,— признался господин Абашидзе.

И пояснил: «Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, великое государство, ядерная держава с миллионной армией — не должна говорить с соседями таким языком». Господин Абашидзе выразил уверенность в том, что подобные угрозы со стороны РФ «не демонстрируют силу, а приносят обратный результат».

Спецпредставитель премьера несколько раз подчеркнул, общаясь с журналистами различных грузинских телеканалов: сотрудничество Грузии с НАТО «ни против кого не направлено». Он напомнил, что внешняя политика Грузии и ее отношения с США и НАТО «не относятся к тематике пражских встреч», однако Григорий Карасин «все же поставил этот вопрос в Праге». Позднее Зураб Абашидзе рассказал “Ъ”, что во время пражских встреч, перед началом предметного разговора по вопросам, относящимся к повестке дня (то есть к торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству), два дипломата «обмениваются мнениями и по другим вопросам». Господин Абашидзе признал, что чаще всего в таких случаях говорит «о ситуации на оккупированных территориях — Абхазии и Южной Осетии», а Григорий Карасин «почти в ходе каждой встречи заявляет о недопустимости вступления Грузии в НАТО». «Мы всегда слушаем и отвечаем, что наше сотрудничество с альянсом не направлено против России»,— вновь подтвердил позицию Тбилиси по этому вопросу спецпредставитель грузинского премьера. Убедить в этом своего российского коллегу он до сих пор так и не смог.

Георгий Двали, Тбилиси