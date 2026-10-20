Лавров: Россия не пойдет на политические уступки в переговорах по Украине

Кроме того, Сергей Лавров считает, что восхищаться решениями Вашингтона, в том числе отсрочкой новых санкций против российской энергетики, не стоит. «Никакого чуда мы не ожидаем … Надо исходить из того, что это наши в лучшем случае конкуренты и как минимум противники. Они к честной конкуренции не готовы»,— сказал он.