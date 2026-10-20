Лавров: Россия не пойдет на политические уступки в переговорах по Украине
Россия выслушает предложения американской стороны, которые она представит на переговорах в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако идти на политические уступки ради них Москва, по его словам, не будет.
«Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет?», — сказал Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Он также призвал «полагаться только на себя» и не ждать политического расположения, которое «вывезет Россию во всех мировых делах».
Кроме того, Сергей Лавров считает, что восхищаться решениями Вашингтона, в том числе отсрочкой новых санкций против российской энергетики, не стоит. «Никакого чуда мы не ожидаем … Надо исходить из того, что это наши в лучшем случае конкуренты и как минимум противники. Они к честной конкуренции не готовы»,— сказал он.
Американский переговорщик Стивен Уиткофф встретился в Осло с президентами Украины и Финляндии Владимиром Зеленским и Александром Стуббом, а также норвежским премьером Йонасом Гар Стёре. Последний назвал переговоры конструктивными и выразил надежду, что они могут поспособствовать организации встречи лидеров России и Украины. На повестке были вопросы безопасности Украины и восстановления ее экономики.
По данным Axios, встреча была нужна, чтобы представители США, Украины и Европы согласовали комплексное предложение для России по урегулированию конфликта. Господин Уиткофф посетит Санкт-Петербург для продолжения переговоров уже 21 октября.