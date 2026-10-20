Трамп рассказал о просьбе освободить Хаббарда в разговоре с Путиным

Стивену Хаббарду — 72 года. Он долгое время преподавал английский язык в Японии, а в 2014 году переехал в Изюм к женщине, с которой познакомился в соцсетях. Его задержали 2 апреля 2022 года, на следующий день после того, как российские войска заняли город.