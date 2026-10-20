Трамп рассказал о просьбе освободить Хаббарда в разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал осужденного за наемничество американца Стивена Хаббарда в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Он добавил, что просил освободить его.
«Я долго говорил с ним, я обратился к нему с просьбой отпустить его. Посмотрим, что произойдет»,— сказал господин Трамп журналистам. По словам президента США, никто, кроме него, не сможет договориться об освобождении господина Хаббарда.
Стивену Хаббарду — 72 года. Он долгое время преподавал английский язык в Японии, а в 2014 году переехал в Изюм к женщине, с которой познакомился в соцсетях. Его задержали 2 апреля 2022 года, на следующий день после того, как российские войска заняли город.
Американцу предъявили обвинение по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК). Согласно материалам дела, Стефан Хаббард «в результате проводимой неустановленными лицами вербовки наемников в феврале 2022 года добровольно вступил в состав батальона территориальной обороны». Следствие утверждает, что мужчине платили $1 тыс. ежемесячно по контракту. В 2024 году Мосгорсуд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима.