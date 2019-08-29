Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние В Цхинвале предупредили об угрозе начала вооруженного конфликта

Возведение блокпостов грузинской полиции на границе с Южной Осетией привело к очередному обострению отношений между Тбилиси и Цхинвалом. Южноосетинские власти заявляют, что действия силовых структур Грузии «чреваты серьезной дестабилизацией ситуации во всем Кавказском регионе». Тбилиси в ответ ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения.

«Обустройство блокпоста происходит на подконтрольной нам территории. Это наше право, и протест по этому поводу для нас неприемлем»,— сказал в четверг представитель аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе. Заявление прозвучало перед началом встречи в селе Эргнети с участием представителей Грузии и Южной Осетии в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В МВД Грузии “Ъ” сообщили: силовики «никаких соглашений не нарушают», а лишь «защищают грузинские села от захвата», а мирных жителей — от «изгнания и других насильственных действий».

Днем ранее советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил «РИА Новости», что грузинские полицейские установили блокпост на территории частично признанной республики в районе села Цнелис. Это село сейчас практически необитаемо. В Тбилиси же утверждают, что блокпост призван обезопасить грузинские села Чорчана и Цагвли, расположенные по соседству.

Комментируя конфликтную ситуацию, МИД Южной Осетии выразил обеспокоенность «наращиванием по всему периметру югоосетино-грузинской границы присутствия грузинских силовиков», которые (по версии Цхинвала) «углубились на территорию Южной Осетии». «Министерство расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности ее граждан»,— говорилось в сообщении.

В последние месяцы Тбилиси и Цхинвал все чаще публично спорят по поводу действий сотрудников КГБ Южной Осетии и российских пограничников, которые занимаются возведением пограничной инфраструктуры (включая колючую проволоку и металлический забор).

В результате таких работ, например, приграничное грузинское село Гугутианткари на днях оказалось разделено забором на две части, и семья Размадзе была вынуждена оставить свой дом, поскольку он оказался по другую сторону ограждения. Такие работы у грузинских сел Чорчана и Цагвли могли привести уже не к частичному, а к полному исходу населения, поскольку они, согласно картам советских времен, практически полностью находились на территории бывшей Югоосетинской автономной области, провозгласившей независимость от Грузии в 1990 году.

Как рассказал “Ъ” бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили, основу нынешнего конфликта заложил еще первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия, который в конце 1990 года «волюнтаристским решением полностью упразднил автономию Южной Осетии». «Экс-президент Михаил Саакашвили автономию столь же волюнтаристски восстановил, но не указал карту ее границ»,— напомнил господин Закареишвили. Он сказал, что осетинская сторона «теперь пользуется теми картами советских времен, которые выгодны ей, но не Грузии».

Бывший министр уверен: грузинские власти должны громко заявить об «оккупации своих земель», но не исключать при этом прямых переговоров с осетинской стороной, которая «раньше действовала более осмотрительно, когда речь шла о грузинских селах, находящихся на линии оккупации». Грузинский политолог Давид Авалишвили подтвердил в беседе с “Ъ”: власти Южной Осетии многие годы воздерживались от демаркации границы вблизи тех грузинских сел, которые, согласно советским картам, полностью или частично находились на территории бывшей автономии.

Между тем в последние месяцы работы ведутся особенно активно. В ходе событий в Гугутианткари соратники экс-президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) обвинили правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ) и правительство Мамуки Бахтадзе в «неспособности защитить мирное население от оккупационных сил».

Если бы дальнейшее «огораживание» привело к исходу не одной, а нескольких десятков семей, власти могли столкнуться с гораздо более серьезными внутриполитическими протестами. Судя по всему, именно по этим соображениям МВД Грузии на этот раз решило дать понять Цхинвалу и Москве, что своих позиций не сдаст.

Однако появление нового грузинского полицейского поста вызвало бурную реакцию властей Южной Осетии. В районе конфликта побывал президент республики Анатолий Бибилов. Он отдал приказ силовым структурам «принять меры по недопущению дальнейших провокаций и защите населения». А МИД Южной Осетии предупредил об угрозе «серьезной дестабилизации ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом». Глава комитета по внешней политике парламента Южной Осетии Заза Дриаев сказал СМИ: если в окрестностях Цнелиси произойдет малейшая перестрелка, «это вновь приведет к конфликту», как в 2008 году.

В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии (СГБ) обратилась к Миссии наблюдателей ЕС (EUMM) с просьбой проследить за ситуацией. В четверг наблюдатели находились в районе конфликта.

Георгий Двали, Тбилиси