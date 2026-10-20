Главы правительств России и Китая встретились в Царском Селе

На 21 октября в Санкт-Петербурге запланирована 31-я встреча председателей правительств России и Китая. На официальной встрече Михаил Мишустин и Ли Цян обсудят сотрудничество в сферах торговли, экономики, промышленности, энергетики, культуры и образования.