Главы правительств России и Китая встретились в Царском Селе
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Санкт-Петербург на встречу с председателем Государственного совета КНР Ли Цяном. Председатель российского правительства провел для китайского коллеги неформальную экскурсию.
Господа Мишустин и Ли прошлись по Александровскому и Екатерининскому дворцам, а также осмотрели отреставрированный Китайский зал Екатерины II. Вместе с ними достопримечательности посетили министр культуры Ольга Любимова и первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова.
На 21 октября в Санкт-Петербурге запланирована 31-я встреча председателей правительств России и Китая. На официальной встрече Михаил Мишустин и Ли Цян обсудят сотрудничество в сферах торговли, экономики, промышленности, энергетики, культуры и образования.