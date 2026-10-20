Трамп предупредил Украину о последствиях при отказе от мирного урегулирования
Украина столкнется с «очень плохими» последствиями, если не проявит стремления к мирному урегулированию. Об этом в разговоре с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина должна хотеть заключить соглашение. США потратили на нее целое состояние, Европа потратила целое состояние. И Европа устала от нее. По моему мнению, если Украина не заключит соглашение, в конечном счете ситуация действительно станет хуже»,— сказал господин Трамп.
До этого американский президент уже обвинял украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить конфликт с Россией. Накануне господин Трамп призвал господина Зеленского передать ведение переговоров от имени Украины кому-то другому. Кроме того, президент США критиковал украинские удары по российским НПЗ, которые, по его словам, наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизеля, в том числе в Соединенных Штатах.