Трамп предупредил Украину о последствиях при отказе от мирного урегулирования

До этого американский президент уже обвинял украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить конфликт с Россией. Накануне господин Трамп призвал господина Зеленского передать ведение переговоров от имени Украины кому-то другому. Кроме того, президент США критиковал украинские удары по российским НПЗ, которые, по его словам, наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизеля, в том числе в Соединенных Штатах.