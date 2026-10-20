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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Трамп: из-за мигрантов от Европы ничего не останется

Европейским странам стоит решить проблему с миграцией, считает президент США Дональд Трамп. В противном случае, предупредил он, от Европы «ничего не останется».
«Европа должна изменить свой курс, иначе от нее ничего не останется»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме. Он напомнил, что призывал урегулировать вопрос нелегальной миграции в разговорах с лидерами Франции, Германии и Италии.
Накануне Дональд Трамп заявил, что в массовых протестах во Франции виноваты мигранты. По его словам, руководству страны стоит «закрыть границы и взять ситуацию под свой контроль».