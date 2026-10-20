Уиткофф обсудит с Путиным возможную трехстороннюю встречу с Трампом и Зеленским
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудит на встрече с президентом России Владимиром Путиным трехсторонние переговоры с президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом на пресс-конференции в Осло сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает Politico.
Сегодня в Осло прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. На них также присутствовали делегации европейских стран. «Завтра Стив Уиткофф вылетит в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и обменяется идеями, высказанными на этой встрече, а также предложениями, разработанными европейскими и американскими коллегами, и, возможно, проложит путь к встрече на уровне лидеров»,— сказал господин Стёре.
То, что стороны обсуждали и трехстороннюю встречу лидеров, подтвердил и Владимир Зеленский. Он добавил, что любые вопросы по территориям должны обсуждаться только главами государств. Президент Финляндии Александр Стубб, который также присутствовал на сегодняшних встречах, заявил, что Стив Уиткофф представит Владимиру Путину «элементы мира», которые обсудили делегации во время переговоров в Осло.
Премьер Норвегии заявил, что Стив Уиткофф прилетит в Санкт-Петербург 21 октября на переговоры с российским президентом. В прошлый раз Стив Уиткофф и спецпосланник президента США Джаред Кушнер приезжали в Москву в начале сентября.