Уиткофф обсудит с Путиным возможную трехстороннюю встречу с Трампом и Зеленским

Сегодня в Осло прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. На них также присутствовали делегации европейских стран. «Завтра Стив Уиткофф вылетит в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и обменяется идеями, высказанными на этой встрече, а также предложениями, разработанными европейскими и американскими коллегами, и, возможно, проложит путь к встрече на уровне лидеров»,— сказал господин Стёре.